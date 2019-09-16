أمن دمياط يشن حملة أمنية على قرية الشعراء

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شنت إدارة البحث الجنائي بدمياط،اليوم الإثنين، حملة أمنية مكبرة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بقريه الشعراء التابعة لمحافظة دمياط، وذلك تحت إشراف اللواء إسماعيل حسين، مدير أمن دمياط ضمت اللواء حسام الباز مدير مباحث دمياط والعميد هشام رشاد رئيس مباحث المديرية، والعقيد احمد سلامه، وكيل ادارة البحث الجنائي والعقيد علي عامر رئيس قسم المخدرات وضباط مباحث مركز دمياط.



وأسفرت الحملة عن ضبط المدعو محمد.ص،الشهير بـ"الإرنوب" عاطل، ومقيم الشعراء، وبحوزته ٤ كيلومن نبات البانجو المخدر، وسلاح أبيض "مطواة "ومبلغ مالي وهاتف محمول،وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٦٥٩٨٦ جنايات مركز دمياط.



كما تم ضبط المدعو محمد.ع، البالغ من العمر33 عاما، عاطل، ومقيم الشعراء، بحوزته ٥ كيلو جرام بانجو ومبلغ مالي ٥٥٠ جنيه وهاتف محمول، تحرر عن ذلك المحضر رقم ١٦٥٩٩٤جنايات مركز دمياط.





كما يذكر أن شهدت قرية الابراهيمية القبلية التابعة لمركز كفر سعد بالمحافظة، اختفاء زوجين من ابناء القرية، ولا أحد يعرف عنهم اى معلومة عنهما.





واكتشف الأهالى إختفاؤ الزوجين وهم صباح فؤاد عبد السميع، وزوجها إسماعيل السيد المعلاوى، في ظروف غامضة وتم ابلاغ مباحث مركز كفر سعد عن اختفائهما ولم يتم التوصل الى الآن.



وقال والد الزوجة، اختفائهما منذ 3 أيام ونجلتي وزوجها توجهوا إلى مدينة تفتيش كفر سعد لشراء مستلزمات المدارس ولم يعودوا حتى الآن، وناشد اللواء اسماعيل حسين مساعد الوزير لأمن دمياط بالبحث عنهما وإعادتهما.



وعلى الفور كثفت أجهزة الأمن بمحافظة دمياط، جهودها لكشف غموض اختفاء الزوجين.



وتحول حفل زفاف إلى مأتم، بعد أن لقي شابين مصرعهما وأصيب آخرين في حادث مروري بمركز كفر سعد بدمياط، حيث وقع حادث تصادم بين سيارة ملاكي واخرى ربع نقل بقرية التوفيقية التابعة لمركز كفر سعد بدمياط مما اسفر عن مصرع شابين واصابات أخرى.



بدأت الواقعة عندما شارك المتوفين في في زفه صديق لهم، واصطدمت سيارتهم بسيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة وتعطلت حركة المرور على الطريق.



تم نقل المتوفين والمصابين الي مستشفي طوارئ كفر سعد، وهم محمد جابر السيد جثه هامده، محمد أيمن ابراهيم جثه هامده، ومحمد طارق السيد،معوض الشاذلي مصابين باصابات خطرة وجميعهم مقيمون بقرية أم الرزق.



تم تحرير محضر شرطي بالواقعة تمهيدا لعرض الواقعة على النيابة العامة للتحقيق فيها.





كما لقى شاب في العقد الثاني مصرعه صعقا بالكهرباء،كما انسكب عليه زيت مغلي أثناء عمله داخل مطعم شهير بمدينة كفر البطيخ بدمياط.



كان اللواء إسماعيل حسين مدير أمن دمياط قد تلقى إخطارا يفيد بمصرع شاب في العقد الثاني يدعى حسن السيد حماد، ويقيم في مدينة كفر البطيخ صعقا بالكهرباء بالتزامن مع انسكاب زيت مغلي عليه أيضا.



وتم نقله إلى مستشفى كفر البطيخ ولكنه لقى مصرعه متأثرا بجراحه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تم إخطار أسرة الشاب لاستلام جثمانه واستخراج تصاريح الدفن الخاصة به، بعد إخطار النيابة وسؤال شهود الواقعة.