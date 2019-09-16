حلم بيريز وزيدان يرفض ريال مدريد ويختار فريقه الجديد

قالت مصادر صحفية، بأن مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، سيرفض فكرة الإنتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد، وذلك لكون الفرنسي يرى أن مانشستر سيتي هو الفريق المناسب بالنسبة له في الفترة المقبلة، خاصة بعدما ظهرت أنباء عن إهتمام المدرب الإسباني، بيب جوارديولا، بالحصول على خدمات صاحب ال20 عام في الصيف المقبل.





وقالت الصحف الإسبانية، أن سبب رفض كيليان مبابي الإنتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد هو أعتقاده أنه سيحصل على فرص أقل للمشاركة في ريال مدريد، وهذا بسبب وجود كريم بنزيمة وايدين هازارد، في حين من الممكن أن يكون امبابي هو النجم الأول في مانشستر سيتي مع أقتراب مسيرة سيرجيو أجويرو من النهاية مع النادي الأزرق في مدينة مانشستر.





ويذكر أن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، قد صرح من قبل بأن ناديه سيكون مهتم بالحصول على خدمات اللاعبين المميزين على مستوى العالم، وربما يكون كليان مبابي واحد من اللاعبين الذين يقصدهم بيب جوارديولا في حديثه.





الجدير بالذكر، أن تقارير صحفية من قبل جريدة ماركا المقرباة من ريال مدريد، كانت قد أشارت إلى كون النادي الملكي، بدأ يفكر بقوة في الحصول على خدمات أمبابي بدلًا من فكرة ضم نيمار، وذلك لكون الفرنسي أصغر في السن من الجناح البرازيلي، وكذلك رغبة نيمار في الإنضمام إلى برشلونة سببت صدمة للنادي الملكي في سوق الإنتقالات الصيفة الأخيرة.





ولكن تبقى العقبة الكبرى أمام ريال مدريد أو مانشستر سيتي في سباق الحصول على امبابي، هو المبلغ المالي الذي قد يطلبه باريس سان جيرمان لللتنازل عن خدمات اللاعب الفرنسي، والذي قد يصل لنحو 200 مليون يورو.