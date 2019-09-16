في عهد السيسي| "مطار العاصمة الإدارية" واجهة سياحية لمصر أمام العالم

يقع بعد عدة كيلومترات من العاصمة الادارية الجديدة، كما يبعد حوالي 30 كيلومتر جهة الشرق من مطار القاهرة الدولي، هو مطار العاصمة الإدارية الجديدة واحد من المشروعات التنموية التي نفذتها الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.





اقرأ أيضا.. بعد استقباله أول رحلة تجريبية.. مميزات مطار العاصمة الإدارية

مساحته

تبلغ مساحة مطار العاصمة الإدارية الجديدة 16 كيلومتر مربع، و يتكون مبنى الركاب من صالة وصول و صالة مغادرة وصالة لكبار الزوار و منطقة الجوازات و الجمارك و منطقة المطاعم و الأسواق الحرة، ويتسع لأكثر من 300 مسافر في الساعة، كما يحتوي المطار على مدرج رئيسي بطول ثلاثة و نصف كيلومتر وعرض 6 متر و منطقة انتظار للطائرات تتسع لأكثر من 8 طائرات من الحجم الكبير، كما يحتوي المطار على منطقة انتظار للسيارات تستوعب أكثر من 500 سيارة، ومسجد كبير على مساحة 850 متر مربع.

نظام الهبوط الآلي بالمطار

تم تزويد المطار بنظام هبوط آلي ILS/DME للإتجاه 01L و هو يتكون من محطة تحديد محور المدرج ( Localizer ( LLZ و محطة تحديد زاوية الهبوط (Glide Path (GP و جهاز قياس المسافة ( DME ) وقد أشرفت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية NANSC بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية في إنشاء هذا النظام الذي يمكن الطيارين من الهبوط الآمن.

قامت بتنفيذه شركتي مقاولات مصريتين

قامت بتنفيذ مطار العاصمة الإدارية الجديدة شركتي مقاولات مصريتين، الأولى اختصت بالإنشاءات الإدارية، والثانية قامت بإنشاء حقل الطيران والطرق الداخلية، للربط بين المنشآت الإدارية بطول 12 كيلو متر، بالإضافة إلى تنفيذهم منطقة انتظار سيارات تسع 500 سيارة، و20 أتوبيس، وتشغيل مبدئى للمطار بـ5 رحلات يوميا-وفق ما أشارت المصادر.

يضم المطار 45 مبني

يضم المطار 45 مبنى، وبرج مراقبة جوى بطول 50 متراً، وصالة الركاب التى تسع 300 راكب فى الساعة وقابلة للتوسعة، لتستقبل عددا أكبر فيما بعد، كما تم ربط مطار العاصمة الدولي بطريق القاهرة السويس عن طريق تقاطع حر لكوبرى، ليحقق الدخول والخروج للمطار بتقاطعات حرة آمنة، وتم استكمال الأرصفة وأعمال الزراعات والتشجير حول المباني.

مجهز للحصول على علامة 4E

كما أن المطار مجهز للحصول على علامة 4E، مما يتيح له استقبال الطائرات ذات الطرازات الكبيرة، وقابل للتوسعة فيما بعد للحصول على علامة 4F كمطار القاهرة الدولي، وتقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن مطار العاصمة الإدارية الدولي خلال السور القادمة.

1- مطار العاصمة الإدارية يشمل 45 مبنى وبرج مراقبة جوي بطول 50 متراً.

2- يحتوي على ممر بطول 3650 متر، وعرض 60 مترًا بالإضافة إلى أكتاف الممر التي تصل إلى 15 مترًا من الجانبين.

3- يستقبل مطار العاصمة الإدارية الجديدة الطائرات من الطراز الكبير E4.

اقرأ أيضا.. مطار العاصمة الإدارية هدية القوات المسلحة للقيادة السياسية ووزارة الطيران

4- يحتوى مطار العاصمة الإدارية الجديدة على 8 مواقف لانتظار الطائرات، ومنطقة انتظار سيارات تسع 500 سيارة و 20 أتوبيس.

5- يخدم مطار العاصمة سكان المدن الجديدة ومدن القناة ويدعم حركة السياحة.

6- المطار مجهز بأحدث النظم الحديثة لتأمين وإدارة وتشغيل المطارات تم تزويده بأحدث كاميرات المراقبة الحرارية في العالم كما تم تزويده بأنظمة للمراقبة وكشف الحقائب بالإكس راي وتركيب نظام للإنذار الآلي ضد الحريق ونظام للتحكم بالدخول وأنظمة مراقبة بالكاميرات ترصد أدق التفاصيل وأنظمة لكشف الحقائب بالأشعة.

7- مطار العاصمة الإدارية الجديدة لديه القدرة على استقبال رحلات الشارتر التي لا تهبط بمطار القاهرة.

8- تم ربط مطار العاصمة الدولي بطريق القاهرة السويس عن طريق تقاطع حر لكوبري ليحقق الدخول والخروج للمطار بتقاطعات حرة آمنة.

9- تم تصميم مطار العاصمة الإدارية الجديدة وإنشاؤه وفقًا لأعلى المواصفات العالمية بالاعتماد على خبرات مصرية فقط وشركات وطنية وبإشراف من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اشتركت في أعمال تنفيذه شركتي حسن علام للمقاولات والتي اختصت بالإنشاءات الإدارية المقاولون العرب التي قامت بإنشاء حقل الطيران والطرق الداخلية.