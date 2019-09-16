عاجل - ريال مدريد يفقد نجمه أمام باريس سان جيرمان للإيقاف

عاد قائد ريال مدريد الإسباني سرجيو راموس إلى تدريب الفريق ليثبت تخطيه للآلام التي ألمت به عقب مواجهة ليفانتي في "الليغا"، وذلك في ظل استعداد الفريق لمواجهة باريس سان جيرمان الأربعاء في مستهل مشوار الفريقين في دوري الأبطال.







وعاد راموس للتدريب الجماعي رغم أنه لن يشارك في المباراة بسبب عقوبة الإيقاف.







ولم يشارك اللاعب في تدريب الأحد تفادياً لأي مضاعفات لكنه تدرب اليوم بصورة طبيعية مع زملائه وظهر بشكل يوضح جاهزيته للمشاركة في مواجهة الأحد أمام إشبيلية.







ويغيب عن الريال في مواجهة باريس سان جيرمان كل من لوكا مودريتش وإيسكو ألاركون وفيدي فالفيردي وماركو أسينسيو للإصابة، وكل من راموس وناتشو فرناندز للإيقاف.







ويعد كل من إيسكو وفالفيردي أقرب اللاعبين للعودة للتدريب الجماعي إذ ينهيان المنعطف الأخير من برنامج التعافي