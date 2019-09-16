تكريم "نحات السعادة" في مهرجان الفضائيات العربية

كرمت إدارة مهرجان الفضائيات العربية، في دورته العاشرة نحات السعادة دكتور باهي هاني أخصائي العلاج الطبيعي وعلاج السمنة والنحافة، وجاء التكريم كأفضل طبيب تغذية لعام ٢٠١٩، وحرص دكتور باهي على حضور التكريم، الذي أقيم يوم الجمعة الماضية داخل فندق "سميراميس أنتركونتيننتال القاهرة".





وأعرب نحات السعادة عّن سعادته لتكريمه من قبل مهرجان الفضائيات، مؤكدا إنه مهرجان لديه مصداقية ويحرص على متابعته وحضوره كل عام.





وقابل الفنان محمد رمضان أثناء حصوله على تكريمه ضمن فاعليات مهرجان الفضائيات العربية، نحات السعادة دكتور باهي هاني، الذي تم تكريمه كأفضل طبيب تغذية لعام ٢٠١٩، وحرص رمضان ونحات السعادة على التقاط صور تذكارية معا على طريقة "نمبر وان"، بعدما انتهيا من سلامهم لبعض والحديث معا.





وأقيمت فاعليات مهرجان الفضائيات العربية يوم الجمعه داخل فندق "سميراميس انتركونتيننتال القاهرة" في دورته العاشره برعاية وزارة الثقافه والراعي الاعلامي والناقل الرسمي قناه النهار، وكرمت إدارة المهرجان نخبة من نجوم الفن المصري والعربي منهم، النجم محمد رمضان، والفنان ماجد المصري، والفنانة المغربية دنيا بطمة، ومنة فضالي، وعدد أخر كبير من النجوم والمشاهير المؤثرين في المجتمع.





قامت الفنانة منة فضالي بنشر مجموعة صور لها أثناء تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية، وذلك عبر صفحاتها على مواقع السوشيال ميديا.

وقامت عبر فيس بوك ونشرت مجموعة صور تجمعها بالفنان محمد رمضان والفنان اللبناني معتصم النهار، ونحات السعادة دكتور باهي هاني، ومصمم الأزياء هاني البحيري، وعلقت على الصور كاتبة: "اتشرفت بلقاء أصدقائي النجوم اللي بحبهم جدا جدا، وإني كنت وسط كوكبه من النجوم أثناء التكريم، حبيبي نجم سوريا معتصم النهار نورت يا غالي، وصديقي النجم ابن البلد محمد رمضان، ودكتوري اللي لي فضل إني أوصل للوزن الجميل ده دكتور باهي هاني نحات السعادة، وأخيرا صديق العمر واللي دايما مخليني مختلفة مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، شكرا مهرجان الفضائيات علي التكريم".

وجاء ذلك خلال تكريم دكتور باهي هاني هو الأخر في مهرجان الفضائيات بدورته العاشرة كأفضل طبيب تغذية لعام ٢٠١٩.

وأقيمت فاعليات مهرجان الفضائيات العربية يوم الجمعه الموافق 13 سبتمبر 2019 بفندق سميراميس انتركونتيننتال القاهره في دورته العاشره برعاية وزارة الثقافه والراعي الاعلامي والناقل الرسمي قناه النهار، وكرمت إدارة المهرجان نخبة من نجوم الفن المصري والعربي منهم، النجم محمد رمضان، والفنان ماجد المصري، والفنانة المغربية دنيا بطمة، وعدد أخر كبير من النجوم والمشاهير المؤثرين في المجتمع.



