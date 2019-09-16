نقيب الصحفيين يعلن موعد صرف بدل التدريب والتكنولوجيا

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أعلن الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عن بدء صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بدءًا من الأربعاء المقبل 18 سبتمبر.



وقال "رشوان" في بيان له، إن المبالغ المُقررة لبدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية عن شهر سبتمبر، جاري تحويلها من الهيئة الوطنية للصحافة للمؤسسات الصحفية.



وأضاف أنه تم تحويل مبالغ البدل الخاصة بالزملاء الصحفيين بالصحف الخاصة والحزبية من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لحساب النقابة، بما يتيح بدء الصرف لكل الزملاء أعضاء النقابة المستحقين للبدل ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل.