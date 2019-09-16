بهدفين دون رد.. المنيا يفوز على ناصر الفكرية وديًا

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في مباراه قويه وكبيره تكاد أن تشبه المباريات الرسمية، نجح فريق نادي المنيا، من تحقيق فوزا مهما علي شقيقه الأصغر،نادي ناصر الفكرية بهدفين نظيفين، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب إستاد الجامعه بجامعه المنيا ضمن إستعداد الفريقين للموسم الكروي الجديد 2019\2020.



وجاء تشكيل المنيا لهذه المباراه علي النحو التالي: محمد حسانين، وحازم مصطفى ،وأحمد رضا،وأيمن ناصر،ومحمد آدم ،ومحمد شديد،وداوودا،ومحمد ثروت،ومصطفي كازلوف، وكامل أحمد،وعمرو عثمان.



هذا وقد شهدت مجريات الشوط الأول إثاره قويه من جانب الفريقين حيث حاول الفريقين إحراز أهداف، وكان للمنيا ما أرادوا، عندما إحتسب حكم اللقاء ركله جزاء للاعب كامل محمد كامل، ويسكنها عمرو عثمان الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنيا بهدف نظيف.



ثم أنطلق الشوط الثاني وحاول الضيوف، إحراز هدف التعادل لكن لم يتمكنوا كما حاول المنيا التعزيز بهدف ثان، وكان لهم ما أرادوا عندما احرز شعبان عبدالحميد الهدف الثاني براسيه قويه، تسكن شباك ناصر الفكرية، لتنتهي المباراة بفوز المنيا بهدفين نظيفين.



هذا وقد شارك عدد من اللاعبين في الشوط الثاني وهم: أحمد رجب ،وبرسوم محروس ،وأحمد احمد عصام،وسايكو، ومحمد محسن ،وعبد العزيز الشاعر،وشعبان عبدالحميد، و حسام حسن.



وكان فريق المنيا، قد خاض عده لقاءات تجريبيه قبل معسكر القاهرة ، حيث لعب فريق المنيا 5 مباريات وديه ، إثنان منهم مع فريق الناشئين ، وإثنان آخرين مع فريق القوصيه ،إنتهت المباراه الأولي بينهم بالتعادل ، والمباراه الثانيه نجح الفريق المنياوي في تحقيق الفوز بها ،ثم لقاءاً آخر مع فريق أسمنت أسيوط ، والتي أقيمت في ملعب أسمنت اسيوط ،والتي إنتهت بفوز فريق أسمنت أسيوط،كما خاض الفريق 4 مباريات في معسكر القاهرة،أحدهما مع فريق طلائع الجيش ،والتي إنتهت بفوز فريق طلائع الجيش بهدف نظيف ،كما خاض لقاءاً آخر مع فريق الشرقيه للدخان، بقياده المدير الفني الكابتن علاء ابراهيم ،والتي إنتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين ، كما نجح فريق نادي المنيا من تحقيق فوزاً مهما علي كوكاكولا بهدف نظيف في لقاءاً ثالث ،واختتم معسكره بتعادل ايجابي بهدف لمثله، مع فريق إتحاد الشرطه، ثم لقاءا اخر مع فريق أسمنت أسيوط ونجح فيه فريق المنيا من تحقيق الفوز بهدف نظيف ،ثم لقاءاً آخر مع فريق الفيوم، وإنتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين علي ملعب الفيوم.



وكان نادي المنيا قد تعاقد مع 13 لاعباً،من بينهم أحمد كاستيلو ،وبدوي عاشور،وصالح موسي ، ومصطفي كزلوف،وأحمد رجب ،وعلي دياب ،ومحمد ثروت ، وعباس مصطفي ثم الاثنان الافارقه وهم سايكو وداوودا، ثم عبدالعزيز الشاعر، واللاعب وائل علي، ثم اللاعب محمد سماره.



يذكر أن المنيا يقوده فنياً هذا الموسم سمير كمونة مديرا فنياً،هيثم حسين مدرب عام ،محمد رؤوف مدرباً ،محمد عليان مديراً للكرة، محمد دكروري مدرب أحمال ، محمد إسماعيل مدرب حراس مرمى،ووائل حسين طبيب الفريق ،محمد سيد أخصائي العلاج الطبيعي ،ومحمد الأصلي مدلك ،وأمير مختار المدير الإداري ،وسامر سيد إداري.