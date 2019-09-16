تقارير.. ميسي سيبقي في برشلونة إذا جاء هذا اللاعب
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 06:52 م
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الفجر الرياضي
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هل يرحل ميسي عن برشلونة؟.. سؤال بات يشغل جماهير نادي برشلونة الإسباني، في ظل التصريحات الأخيرة لنجم لفريق الكتالوني، والتي فتح من خلال باب الرحيل، لأن هناك بند في عقده يسمح له بالرحيل مجانًا في أي وقت.
وقال ميسي في وقتٍ سابق في حوار مطول مع صحيفة "سبورت" الإسبانية، إنه كان يحب عودة نيمار إلى برشلونة لأن وصوله "سيزيد من فرصنا في تحقيق أهدافنا".
وانضم نيمار، 27 عامًا إلى باريس سان جيرمان من برشلونة عام 2017 مقابل رسم قياسي عالمي قدره 222 مليون يورو (200 مليون جنيه إسترليني).
وأضاف ميسي :"كان يائسا للعودة." "أنا لا أعرف إذا كان النادي قد جرب بالفعل أم لا".
وأوضح نجم برشلونة :"كنت سأحب عودة نيمار. أدرك هؤلاء الأشخاص الذين يعارضون عودته وهو أمر مفهوم لما حدث مع" ناي "والطريقة التي غادرها".
وبالرغم من الأخبار التي انتشرت مؤخرًا والتي تفيد بأن برشلونة سيتجه إلى التعاقد مع كيليان مبابي بدلًا من نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن مسؤولي البرسا في نفس الوقت يعرفون بأن جلب نيمار إلى الفريق سيزيد من فرص بقاء ميسي مع الفريق.
وكان جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، قال بأنه النادي الكتالوني سيعود خلال الصيف المقبل لمحاولة التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، مؤكدًا بأنه سيفتحون خطًا من المفاوضات مع مسؤولي النادي الباريسي خلال ميركاتو الصيف المقبل من أجل ضم نيمار.
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