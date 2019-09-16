دكرنس يتعادل وديا أمام منتخب السويس

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انتهى قبل قليل اللقاء الودى بين دكرنس ومنتخب السويس بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بملعب نادى القناة ضمن سلسلة الوديات التى يخوضها الفريقين بالمعسكر المقام لكلا الفريقين بمدينة الإسماعيلية.



تقدم دكرنس أولا عن طريق عادل فكرى ثم تعادل لمنتخب السويس عبدالغفار عبودة قبل نهاية الشوط الأول.



جدير بالذكر أن دكرنس يتولى قيادتها فنيا أيمن الجمل بينما يتولى ميمى عبدالرازق قيادة منتخب السويس فنيا والمديرين الفنيين للفريقين تم الإستعانة بهما عقب نهاية الموسم الماضى.



وكان من المقرر أن يخوض دكرنس ودية أخيرة بمعسكر الإسماعيلية أمام الترسانة قبل أن يعتذر مسئولو الأخير عن خوض اللقاء وهو ما أربك حسابات الجهاز الفنى بدكرنس حيث يبحث حاليا إيجاد فريق بديل لخوض ودية جديدة ومن المتوقع أن يكون البديل هو فريق الإعلاميين بالقاهرة وتحديدا يوم الخميس المقبل.



وأشرك أيمن الجمل العديد من اللاعبين خلال شوطى المباراة من أجل الوقوف على مدى جاهزية جميع اللاعبين وكذلك بالنسبة لميمى عبدالرازق الذى قام بالعديد من التغييرات على الجانب الأخر من أجل تجربة جميع لاعبى الفريق.



كان دكرنس قد خاض قبل إنطلاق معسكره بالإسماعيلية ٦ وديات فاز خلالها فى ثلاث مباريات على ميجاسبورت ٣-١ وبذات النتيجة على بورفؤاد وعلى بنى عبيد ١-٠.



بينما خسر الفريق مباراتين أمام المريخ البورسعيدى بهدفين دون مقابل وأمام عمال المنصورة بهدفين مقابل هدف ثم تعادل فى مباراة واحدة سلبيا أمام شبان بدواى.



وخاض الفريق حتى الأن بمعسكر الإسماعيلية ثلاث وديات حيث تعادل سلبيا أمام كهرباء الإسماعيلية و إيجابيا بهدف لمثله أمام منتخب السويس وخسر فى مباراة القناة بهدف دون مقابل.



ويشارك دكرنس الموسم المقبل بالقسم الثانى وتحديدا بالمجموعة الثالثة بينما يشارك منتخب السويس بالمجموعة الثانية وتضم كل مجموعة ١٢ فريق يتأهل منها صاخب المركز الأول للدورى الممتاز بينما يهبط القريقين أصحاب أخر مركزين من كل مجموعة.



وتقام قرعة القسم الثانى يوم الأربعاء المقبل بمقر الإتحاد المصرى لكرة القدم بحضور مندوبى جميع الأندية.