جماهير ريال مدريد تستعد لرؤية الـ "BBH" لأول مرة في تشكيلة الفريق

قالت الصحف الإسبانية صباح اليوم، بأن نادي ريال مدريد يستعد من أجل أن يكون ضيف ثقيل للغاية على منافسه نادي باريس سان جيرمان، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها الحالية.





وبحسب ما تشير إليه التقارير الصحفية، فإن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان يخطط للدفع بالثلاثي جاريث بيل وكريم بنزيمة، وإيدين هازارد للمرة الأولى سويًا في تشكيلة ريال مدريد في لقاءه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث سيصبح هذا المثلث الجديد معروف بإسم "BBH".





وكان المدرب الفرنسي قد تحدث لوسائل الإعلام من قبل، وأكد بأنه لا يعرف متى سيصبح بإمكانه أن يعتمد على هذا الثلاثي، ولكن ما تؤكده صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن جاريث بيل وهازارد وكريم بنزيمة، سوف يتواجدوا لأول مرة معًا خلال موقعة باريس في إفتتاح دور المجموعات، حيث أن الإصابات والعقوبات قد حرمت هذا الثلاثي من الظهور وجهًا لوجه معًا في الفترة الأخيرة.





يذكر أن أول مرة لإيدين هازارد بقيمص ريال مدريد كانت أمام نادي ليفانتي الإسباني، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني، وهي مباراة شهدت غياب جاريث بيل الذي كان قد تعرض للإيقاف والطرد في مباراة الفريق أمام فياريال.





وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو في حواره حول طريقة تفكير زيدان في مباراة باريس المقبلة مؤكدة بأن المدرب الفرنسي لا يملك الكثير من الخيارات في الخط الهجومي، حيث من المتوقع بأن يتواجد الثلاثي، بنزيما وجاريث بيل وهازارد في التشكيل الأساسي في حين سيكون البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور وزميله لوكاس فاسكيز على مقاعد البدلاء.