"ماس كهربائي وسقف خشب".. المعاينة تكشف سر تفحم شقة سكنية ببولاق الدكرور

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كشفت معاينة ضباط الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، أن ماس كهربائي السبب في نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة صفط اللبن، بنطاق قسم شرطة بولاق الدكرور، مما تسبب في تفحم محتويات الشقة.



وكان نجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، في السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، غرب محافظة الجيزة، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأسفر الحريق عن تفحم محتويات الشقة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة ووجود حريق بشارع محمد عرفة بمنطقة طفط اللبن، بنطاق قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور إنتقل اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، والقوة المرافقة له، مدعومين بـ 6 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، وتمكنت القوات من محاصرة النيران، والسيطرة عليها، دون وقوع أي خسائر بشرية.



وأسفر عن الحريق تفحم محتويات الشقة، وسقف مبني من الخشب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لتتولي النيابة العامة التحقيقات.







وفي سياق معاينة رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة كشفت عن تفاصيل الحريق الذي شب بغرفة بمحيط كلية التربية الرياضية بشارع فيصل، وتبين أن الغرفة خاصة بتوزيع الغاز الطبيعي بالمنطقة، وأن الحريق شب في مخلفات داخل الغرفة وامتد إلى "محبس" التحكم في توزيع الغاز، وتأكل الكاوتش العازل، وحدوث تسرب للغاز، بعدما تلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة إخطار من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من غرفة أمام كلية التربية الرياضية، بشارع فيصل.



وفي السياق ذاته نجحت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، في السيطرة على الحريق الذي شب بغرفة بمحيط كلية التربية الرياضية بشارع فيصل، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة بالواقعة.



