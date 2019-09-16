ارتفاع عملاء المحمول من we إلى ٤.٦ مليون
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 06:43 م
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أحمد الشيخ
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كشف عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، عن ارتفاع عدد عملاء المحمول من شبكة we الى ٤.٦ مليون عميل حتى شهر سبتمبر الجاري.
وحصلت الشركة المصرية للاتصالات على
رخصة تشغيل التليفون المحمول بنهاية عام ٢٠١٧، حيث تقدم خدمات السوق من خلال
اتفاقية تجوال محلى مع شركة اتصالات مصر.
والشركة المصرية للاتصالات هى شركة
مملوكة للحكومة المصرية بنسبة ٨٠٪ والباقى أسهم متداولة بالبورصة المصرية.
وأكد حامد، أنه تم التعاقد مع شركة
لقياس جودة خدمات اتصالات المحمول من we لتقديم أفضل خدمة للعميل.
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