جوهرة تشيلسي يوجه صدمة كبيرة لمنتخب نيجيريا

أكد النجم الشاب تامي أبراهام، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي، على سعادته البالغة بالمستويات الرائعة التي يدمها مع فريقه هذا الموسم، تحت قيادة فرانك لامبارد.





وقال أبراهام في تصريحات صحفية: "لقد كبرت وأنا أُشاهد النجوم الكُبار وهم يلعبون في دوري الأبطال، واللعب بهذه البطولة سيكون حلمًا قد تحقق بالنسبة لي. شاهدت لاعبين مثل فرانك لامبارد & ديديه دروجبا وجون تيري وهم أساطير لعبوا وحققوا هذه البطولة. أرغب في أن أتبع نفس مسارهم".





وواصل موهوب تشيلسي: "أنا سعيد للغاية بأن أسجل العديد من الأهداف للفريق الذي نشأت به وأحببت دومًا اللعب له، إنه شعور مُذهل. آمل أن تكون هذه مجرد بداية لمسيرة رائعة في تشيلسي. أنا أعيش الحُلم وأحتاج إلى الاستمرار فيه".





واستطرد: "إنه لأمرٌ رائع أن تفعل ذلك مع زملائك الذين بدأوا معك. لقد سجلنا 11 هدف وجميعها من لاعبين إنجليز نشأوا من الأكاديمية. نحن جميعًا سعداء بذلك. المُدرب يؤمن بنا. علينا فقط الاستمرار في إستغلال هذه الفرصة".





وبسؤواله عن تمثيل منتخب نيجيريا من عدمه قال أبراهام: "لقد سمعت تلك الأحاديث ولم ألتفت لهذا الأمر حتى الآن. أعتقد أنه عندما يحين الوقت سأقوم بالشيء المناسب. نحن لا نعرف أبدًا ما قد يحدث. لا يمكنك أبدًا أن تنفي ذلك".



