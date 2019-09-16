الاتحاد الأوروبي: لندن لم تقدم حلاً مقنعاً لقضية الحدود الإيرلندية

أعلن الاتحاد الأوروبي إثر اجتماع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، اليوم الإثنين، بلوكسمبورغ مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن لندن لم تقدم حلاً مقنعاً لقضية الحدود الإيرلندية الحساسة، وذلك قبل ستة أسابيع من موعد الانفصال.





وقال جونسون، إن هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق بعد المحادثات التي شارك فيها رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه باتيل.





وتغيب جونسون عن مؤتمر صحافي مشترك مع باتيل بسبب مظاهرة صاخبة ضد بريكست، و قال إن أي اتفاق "يتطلب حركة" من جانب الاتحاد الأوروبي.





وذلك رداً على ما قاله باتيل من أنه يتعين علت جونسون "التحرك" بدلاً من "الكلام" لإيجاد حل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.





ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، شكل هذا اللقاء الأول بين المسؤولين منذ تولي جونسون منصبه، فرصة "لاستعراض" الملف، بحسب تصريحات الطرفين.





وقالت المفوضية الأوروبية في بيان، إن "الرئيس يونكر ذكر بأنه من مسؤولية المملكة المتحدة أن تقدم حلولاً صالحة قانونياً تكون متوافقة مع اتفاق الانسحاب".





وأضافت أن "الرئيس يونكر أكد استعداد المفوضية للنظر في مدى تلبية مثل تلك المقترحات أهداف شبكة الأمان (في إيرلندا)" موضحة "ولم تقدم مثل هذه المقترحات". ووصف الاجتماع من الجانب البريطاني بـ"البناء".



