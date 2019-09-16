تعرف على فوائد السبانخ لمرضى السكر

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تعد السبانخ هي أحد النباتات الورقية الخضراء، والذي ينتمي إلى الفصيلة القطيفية واسمه العلميّ ( Spinacia oleracea)، ويعود أصل السبانخ إلى إيران، إلّا أنّ الدول الأكثر إنتاجًا له في الوقت الحاضر هي الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ويتميز السبانخ بامتلاكه للعديد من المواد الغذائية المفيدة للصحة، واحتوائه على القليل من السعرات الحرارية، ولذلك فقد تمّ استخدامه في العديد من الحضارات على مرّ التاريخ، فقد شاع في البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، كما أنّه قد كان يدخل في العديد من الأطباق المحضرة في جنوب شرق آسيا.



ما هي فوائد السبانخ؟





من أهم فوائد السبانخ تنظيم مستويات السكر في الدم حيث إنّ السبانخ يحتوي على حمض ألفا- ليبويك وهو مركب مضاد للأكسدة، وقد لوحظ أنّه يقلل من مستويات السكر في الدم، ويزيد من حساسية الإنسولين، كما أنّه قد يحمي الأشخاص المصابين بالسكري من الأضرار أو التغيرات الناتجة عن الإجهاد التأكسدي، كما أشارت بعض الدراسات إلى أنّ هذا المركب يمكن أن يقلل من الاعتلال العصبي اللاإرادي، واعتلال الأعصاب، ولكنّ هذه الدراسات غير مؤكدة، فقد تمّ إعطاء هذا المركب في الوريد، وليست هناك دراساتٌ توضح فعاليته إذا تمّ تناوله على شكل مكملات.



التقليل من خطر الإصابة بالسرطان وذلك لاحتواء السبانخ على الكلوروفيل، والذي أشارت العديد من الدراسات التي شملت 12 ألف حيوان، أنّه يمنع التأثيرات المسرطنة للأمينات الحلقية المختلطة والتي تنتج عن شواء الأطعمة بدرجات حرارة مرتفعة.



التقليل من خطر الإصابة بالربو ففي إحدى الدراسات التي شملت 433 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 6-18 سنة مصابين بالربو، و537 طفلًا غير مصابين به، لوحظ أنّ الأطفال الذين يتناولن بعض المواد الغذائية، ومنها البيتا كاروتين الموجود في السبانخ يكونون أقلّ عرضةً للإصابة بالربو.



خفض ضغط الدم حيث إنّ السبانخ يُعدّ غنيًّا بالبوتاسيوم، والذي يقلل من التأثيرات الناتجة عن الصوديوم، وتجدر الإشارة إلى أنّ نقص البوتاسيوم يُعدّ من عوامل الخطورة التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بارتفاعٍ في ضغط الدم عند تناول كميات كبيرة من الصوديوم.



التعزيز من صحة العظام يحتوي السبانخ على فيتامين ك، والذي يعدّ مهمًّا للعظام، فهو يعزز من امتصاص الكالسوم، ويقلل من كمية الكالسيوم المطروحة في البول.



المحافظة على صحة الهضم وذلك لأنّ السبانخ يعدّ غنيًا بالألياف، والماء، ممّا يقلل من الإمساك، ويعزز من صحة الجهاز الهضمي.



المحافظة على صحة الشعر والجلد يحتوي السبانخ على كميات كبيرة من فيتامين أ، والذي يُعدّ مهمًا لنمو جميع الأنسجة في الجسم، بما فيها الجلد والشعر، كما أنّه يلعب دورًا في التقليل من إنتاج الزيت في مسامات البشرة، وبصيلات الشعر، ممّا يقلل من ظهور حب الشباب، وبالإضافة إلى ذلك فإنّ السبانخ يعدّ غنيًا بفيتامين ج، والذي يعدّ مهمًّا لإنتاج الكولاجين، والمحافظة عليه، كما يحتوي على الحديد الذي يمنع الإصابة بفقر الناجم عن عوز الحديد، والذي يعدّ سببًا شائعًا لتساقط الشعر. المحافظة على صحة النظر: يحتوي السبانخ على مستويات مرتفعة من مركبات الكاروتين التي تسمى اللوتين، والزيازانثين، وتحتوي العينان على كميات كبيرة من هذه الصبغات، وذلك لأنها تحمي العين من الضرر الناتج عن أشعة الشمس، كما أشارت بعض الدراسات إلى أنّ هذه المركبات يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالساد، والتنكس البقعي، كما انّها يمكن أن تقلل من الضرر الحاصل في العين أيضًا.



القيمة الغذائية للسبانخ العناصر الغذائية المتوفرة في كوب واحد، أو ما يساوي 30 جرامًا من السبانخ النيء.