محافظ أسوان: إنطلاق حملة الفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدي بالمجان

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تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان إستعداداتها لإنطلاق حملة الفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدى وعلاجه بالمجان بالمحافظة فى الأول من أكتوبر القادم وعلى مدار شهرين وذلك ضمن الحملة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.





حيث أعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى الصحة بالتنسيق مع الجهات المختلفة من أجل تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للإستعداد الجيد والمكثف لإنجاح فعاليات هذه الحملة والمبادرة على الوجه الأكمل.





وطالب بأن يتم العمل من الآن على تكثيف التوعية من كافة الأجهزة التنفيذية ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى لتحقيق الإستفادة المثلى والكاملة منها.





ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان تم تجهيز 108 وحدة صحية على مستوى المحافظة.





لافتًا إلى أن الحملة تستهدف الإهتمام بدعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن إصابات سرطان الثدي وعلاجه، كما تستهدف المبادرة السيدات من عمر 18 عامًا فأكثر وذلك تحت إشراف الدكتور محمود عبد العزيز مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.





وأشار إيهاب حنفى إلى أن الحملة تشمل أيضًا عمل فحوصات طبية للضغط والسكر وقياس كتلة الجسم وذلك عن طريق فريق طبى نسائى متخصص وفى عيادات مغلقة، بالإضافة لعقد ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات، وكيفية الفحص الدورى للثدى.





تستكمل الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية حملاتها المكبرة لضبط الأسواق والأسعار تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان والذى شدد على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل مخالف يحاول الإضرار بصحة المواطن أو تشوية الشكل الجمالى والحضارى للمدينة.





وكلف بأن يتم الإستمرار فى تنفيذ حملات ضبط الأسواق فى كافة أنحاء المحافظة للقضاء على العشوائية وتحقيق الإنضباط المطلوب فى الشارع الأسوانى، بجانب التركيز على مراجعة الإشتراطات البيئية والصحية والبيطرية للسلع الأساسية والغذائية للإطمئنان على صلاحيتها للإستهلاك الآدمى بالجودة العالية.





ومن جانبه أوضح العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان بأنه تم على مدار يومين تنفيذ حملة مكبرة شاركت فيها الأجهزة المختلفة بمديريات الصحة والطب البيطرى والتموين والمرافق والبيئة، بجانب الأمن الصناعى والعاملين بمجلس المدينة.





لافتًا إلى أن هذه الحملات أسفرت عن تحرير 11 محضر مخالفة بيئة طبقًا لقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة، كما تم ضبط 10 منشأة تجارية ومحل بدون ترخيص وتسديد رسوم خاصة برخص المحلات، بجانب توجيه 8 إنذارات ومحضر مخالفة لإشتراطات السلامة المهنية، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر مخالفة لعدم حمل شهادة صحية طبقًا لقانون رقم 97 لسنة 1967، وقانون رقم 10 لسنة 1966، و2 محضر مخالفة نظافة طبقًا للقانون رقم 96 لسنة 1967، علاوة على إعدام 100 كجم لحوم وأغذية مختلفة مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.







واستمرارًا لتنفيذ توجيهات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن بضرورة النزول والمرور الميدانى اليومى لتطبيق منظومة المتابعة المستمرة على جميع القطاعات الخدمية وتحقيق التواصل والإلتحام المباشر بالمواطنين للتعرف على مشاكلهم ومطالبهم وإيجاد الحلول السريعة لتلبيتها قام العميد عبد الرحمن عامر رئيس مركز ومدينة إدفو بجولة ميدانية داخل قريتي الرديسية بحرى ووادى عبادى بدأها بالمرور الميدانى على عدد من الأسواق ومحلات الجزارة والمخابز البلدية بقريتى النزل ومعروف التابعة للرديسية وذلك لمتابعة حركة البيع والشراء ومراقبة الأسعار وضمان توفير كافة السلع الغذائية والإستهلاكية للمواطنين بالصلاحية الكاملة والكميات الكافية.





ووجه العميد عبد الرحمن بسرعة إتخاذ جميع الإجراءات القانونيه تجاه المخالفات التى رصدها أثناء المرور ومنها عدم وجود تراخيص لبعض المخابز ولأحد مخازن الحديد ومواد بناء، وقد إختتم رئيس مدينة إدفو جولته بالمرور الميدانى بقرية وادى عبادى من أجل تفقد الموقع المقترح لإقامة نقطة إطفاء بالقرية والمزمع تنفيذها ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالى 2019 2020 ، بالإضافة إلى متابعة مستويات الأداء بمقر الوحدة المحلية للقرية والتأكد من مدى الإلتزام وإنتظام سير العمل بمختلف الإدارات والأقسام.



