في عهد السيسي| "قناطر أسيوط الجديدة "أكبر المنشآت المائية على نهر النيل

تضم هويسين ملاحيين على أعلى مستوى تقني ومحطة كهرباء تنتج نحو 32 ميجاوات، بقيمة 100 مليون جنيه سنويًا، أنها قناطر أسيوط الجديدة التي أفتتحت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخدم 5 محافظات، هي أسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم، والجيزة.





وتعتبر قناطر أسيوط الجديدة من أكبر المنشآت المائية التي بنيت على نهر النيل، لتحسين حالة الرى، في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطور الملف الأمني المائي، ولتعظيم القدرات المصرية في محافظات الصعيد وتنميته، وتساهم القناطر الجديدة في تحسين حالة الرى في مساحة مليون و 650 ألف فدان، بما يعادل نحو %20 من المساحة المنزرعة بمحافظات الجمهورية.

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وبلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء القناطر الجديدة نحو 6.5 مليارات جنيه، وتم تنفيذها من خلال اتحاد شركات عالمية ووطنية.

ومن المنتظر أن توفر قناطر أسيوط الجديدة فرص عمل للشباب ومجتمعات تنموية جديدة بمعنى تنمية مستدامة في الصعيد، وترصد "الفجر"، أبرز المعلومات عن قناطر أسيوط الجديدة خلال السطور القادمة.

1- تم إنشاء مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية على نهر النيل على بعد حوالي 400 متر خلف القناطر القديمة، وتساهم في تحسين حالة الري بإقليم مصر الوسطى بـ5 محافظات هى"أسيوط- المنيا- بنى سويف- الفيوم- الجيزة" لخدمة مليون و650 ألف فدان.

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2- تساهم قناطر أسيوط الجديدة في تحسين الملاحة النهرية بنهر النيل من خلال 2 هويس ملاحي من الدرجة الأولى بعرض17 مترا وطول ملاحي 156 مترا بالناحية اليمنى من نهر النيل، ويوجد 8 فتحات بعرض 17 مترا مزودة ببوابات نصف قطرية، منها 3 فتحات على الناحية اليمنى لمحطة الكهرباء و5 فتحات على الناحية اليسرى لمحطة الكهرباء.

3- إنشاء كوبري أعلى قناطر أسيوط الجديدة مكون من4 حارات حمولة 70 طنا، لربط شرق وغرب نهر النيل،و إنشاء سد يقفل الجزء المتبقي من نهر النيل بطول حوالى 350 مترا.

4- تصل تكلفة المشروع حوالي6 مليارات جنيه، بدعم مشترك بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية ممثلة فى بنك التعمير الألماني.

5- توفير نحو3 آلاف فرص عمل"يومية" منذ بداية المشروع وحتى الانتهاء منه.

6- محطة أسيوط الكهرومائية تتكون من 4 وحدات مائية قدرة كل وحدة منها8 ميجاوات، وتبلغ قدرتها الإنتاجية"32 ميجا وات".

7- تساهم المحطة الكهرومائية فى تقليل الانبعاث من ثان أكسيد الكربون من خلال توليد طاقة كهرباء نظيفة صديقة للبيئة، ويبلغ متوسط الطاقة المنتجة سنويا من محطة الكهرومائية 240 مليون كيلو وات ساعة، ويتم ضخ 227 مترا مكعبا في الثانية من المياه لتشغيل كل توربينة بالمحطة.

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8- تم ربط إنتاج محطة أسيوط الكهرومائية مع محطة محولات المعصرة بمركز الفتح، وربطها على الشبكة القومية.

9- تتميز المحطات الكهرومائية بطول عمرها الافتراضي وانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة مقارنة بمحطات الكهرباء الأخرى، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا، وتستطيع في إنارة محافظة أسيوط بالكامل فى حالة وجود أعطال كهرباء من الشبكة القومية.

10- الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطة أسيوط الكهرومائية يتم ربطها على الشبكة القومية للكهرباء.

11- محطة كهرباء أسيوط المائية سوف تحقق كفاءة تشغيلية بالمقارنة ببدائل الطاقة الأخرى التقليدية والمتجددة، كما أن تكلفتها الاقتصادية مناسبة فضلا عن الاعتبارات البيئية الجيدة لها، وتوفر نحو 50 ألف طن من الوقود تبلغ قيمته 100 مليون جنيه سنويا.





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