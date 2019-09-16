أبرز ما جاء في تصريحات هازارد.. خبايا انضمامه للريال وحلمه مع الملكي وزيدان

عقد البلجيكي إيدن هازارد لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني مقابلة مساء اليوم للكشف عن خبايا جديدة وراء انتقاله للريال من تشيلسي الإنجليزي.





وقال هازارد في تصريحاته: أنا سعيد، أشعر كطفل صغير ليس فقط بالنسبة لزيدان ولكن أيضًا بالنسبة للاعبين الآخرين، أنا أتعلم كل يوم وأنا أعرفهم جميعًا، من الرائع أن تعمل مع مدرب يمكن أن تشعر أنه لاعب عندما تتحدث إليه، أنا بحاجة إلى التعلم منه.









واضاف: أحب قضاء الوقت مع العائلة أو ممارسة الرياضات الأخرى ، أنا أيضًا أحب الخروج مع زوجتي والقيام بأمور عائلية .









وتابع: أنا أحب كرة السلة، لكن لا مشكلة إذا قضيت ثلاثة أسابيع دون مشاهدة مباراة، ألعب كرة القدم كل يوم لكن من الجيد الانفصال عن كرة القدم من وقت لآخر يمكنك أن تتعلم دائمًا أمور جديده ويجب عليك ذلك ايضًا ، قلت لنفسي أنني سوف أتعلم الأشياء تدريجيًا .









ماذا تعتقد انه مازال يجب عليك تحسينه في كرة القدم التي تقدمها؟ ليرد قائلا: أشياء كثيرة، اللعب في دوري مختلف يعني أنني سوف أتعلم أمور جديدة، أسلوب اللعب مختلف بعض الشيء مثل التحضير للمباريات، هناك أشياء يمكنك تعلمها يومياً ومن الصعب القول ما إذا كان بإمكاني التحسن فنيًا أو تكتيكيًا









وتابع: في وقت خسارة المبارايات عندما كنت مع تشيلسي كنا نشعر بخيبة أمل كما كان الأمر ايضًا بالنسبة للجماهير لكنني لم أشعر قط أنها كانت كارثة ، هذا مختلف في اسبانيا لان كرة القدم هي كل شيء لهم والأمر متروك للاعبين لتقديم كل شيء .









ما هو الشيء الأكثر إثارة حول ممارسة كرة القدم في إسبانيا: أعتقد هنا أن المشجعين هم مشجعين حقًا ، لكن في إنجلترا لا يوجد الكثير من المشجعين ، فالناس هناك جميعًا سواء شباب أو كبار أو مراهقون فهم مهتمون حقًا بكرة القدم لكنهم ليسوا متعصبين لفرقهم.









وواصل: لا أعتقد أنني أستطيع وصف ذلك الشعور ، إنه شعور مثير للغاية وفي نفس الوقت يكون لطيفًا ، لكنك تشعر أيضًا بالحماس عندما ترى كل هؤلاء الأشخاص ، أنا أفضل عندما أترك قدمي لتتحدث هي داخل الملعب .









وقال: أحاول أن استمتع بأكبر قدر ممكن في الملعب وأعلم أنه اذا فعلت ذلك فستأتي النتائج الجيده، في هذا النادي الرائع أريد أن أجعل الناس يرونني أكثر و نفوز بالمباريات ونسجل الأهداف وهذا يشبه إلى حد ما ما فعلته في تشيلسي لكنني سأحاول القيام بذلك مرة أخرى في ريال مدريد وبشكل أفضل.







