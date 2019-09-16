كورة لايف MATCHWEEK مشاهدة مباراة السد ضد النصر بث مباشر كورة جول KORA GOAL رابط ربع نهائي دوري أبطال آسيا beIN SPORT Yo

بث مباشر مشاهدة مباراة إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم والتي تجمع بين السد القطري ضد النصر السعودي والتي تقام على أرضية ملعب إستاد جاسم بن حامد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة.





وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على أبرز روابط البث التي تمكن المشاهد الكريم من متابعة المباراة على الهواء مباشرةً دون الحاجة إلى التوجه لبعض القنوات صاحبة الإحتكار وطلب مبالغ مالية باهظة نظير مشاهدة الأستحقاقات الهامة.





لايف فور إتش دي LIVE7HD البداية ستكون مع فريق نادي النصر السعودي الذي سيدخل المباراة منتشياً بالفوز الذي حققه في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت الفريقان في شهر أغسطس الماضي بالعاصمة السعودية الرياض.





كورة ستار إتش دي KORA STAR HD فيما يدخل نادي السد القطري المباراة بنية الفوز بأي نتيجة لتعويض فارق الهدف الواحد ويعول تشافي هيرنانديز المدير الفني على خدمات الكثير من اللاعبين المميزين أمثال كريم عفيف وحسن الهيدوس.





كورة جول KORA GOAL ويعول البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للعالمي على خدمات لاعبيه المحترفين أمثال جوليانو دي باولا صاحب هدف الفوز والمغربي نور الدين إمرابط لعبور الكمين السداوي الذي سيقيمه " زرقاء اليمامة "





كورة أونلاين KORA ONLINE ومن المنتظر أن يواجه الفائز من مباراة اليوم الفائز من ربع النهائي الآخر الذي سيجمع بين فريقي الهلال السعودي ومواطنه إتحاد جده وفي حالة نجح النصر أن يصل للدور نصف النهائي سيمتلك دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضلعاً في نهائي البطولة القارية.





كورة لايف KORA LIVE ويطمح المغربي عبد الرزاق حمد الله لزيارة شباك فريق نادي السد بعد أن صام عن التهديف في مباراة الشباب لحساب لقاءات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي ليتوقف رقمه القياسي عند 14 مباراة متواصلة تهديفياً.





وستنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قنوات بي إن سبورتس beIN SPORTS HD الناقل الحصري والوحيد لبطولات القارة الآسيوية بالإضافة إلى القنوات التالية أيضاً :-





Canal + France

S.Sport Turkey

Sport TV 2

Idman Azerbaycan

beIN SPORTS HD 2

beIN SPORTS HD 11 EN

Sky Sport 1 Deutschland

Canal + Sport Polska

EuroSport Romania

RMC Sport 1





كورة لايف KORA LIVE كورة ستار KORA STAR كورة أونلاين KORA ONLINE كورة جول KORA GOAL تتيح متابعة المباراة على الهواء مباشرةً عبر تلك الروابط التي تنقل مجريات اللقاء على بجودة عالية وبدون تقطيع.







