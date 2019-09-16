رابط شغال PLUS NOW مشاهدة مباراة السد ضد النصر بث مباشر ماكس 7SRII يلا شوت لايف مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر bein

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بث مباشر مشاهدة مباراة السد القطري ضد النصر السعودي والتي تجمع الفريقان اليوم الاثنين على أرضية ملعب إستاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة لحساب مباريات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.





كورة لايف إتش دي KORA LIVE HD وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياضية في شهر أغسطس الماضي قد إنتهت بخسارة الفريق القطري بهدف واحد مقابل هدفين ما يجعل مباراة اليوم صعبة للغاية.





كورة جول KORA GOAL وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي السد ان اللقاء لن يكون سهلاً مثلماً يعتقد البعض وأن الفريق السعودي سيفعل كل ما بوسعه من أجل عدم تلقي أهداف في مرماه.





كورة سبورت الآن KORA SPORT NOW وحول الأسلحة التي سيعتمد عليها " زرقاء اليمامة " أكد أن الجزائري بغداد بونجاح بطل كأس أمم أفريقيا رفقة محاربي الصحراء شارك بصورة منتظمة في المران الأخير للفريق القطري.





كووول كورة COOL KORA كما شارك وإنتظم في المران الأخير للفريق السداوي الكوري الجنوبي جونج وذلك بعد إنتهاء فترة التوقف الدولي حيث كثف الجهاز الفني للسد على الإنتهاء من جميع التحضيرات إستعداداً لتلك المباراة المرتقبة.





يلا شوت ستار YALLA SHOOT STAR وحرص الجهاز الفني لفريق نادي السد خلال الأيام القليلة الماضية على الإهتمام بالجوانب الخططية والتأكيد على اللاعبين ضرورة غلق المساحات أمام سرعات لاعبي نادي النصر المتمثلة في نور الدين أمرابط وجوليانو.





لايف فور إتش دي LIVE7HD وشارك جميع اللاعبين الدوليين في مران فريق نادي السد بعد أن شاركوا مع منتخبات بلادهم في المباريات الدولية ومشاركة القطريين مع العنابي في التصفيات الآسيوية المشتركة ولقاء أفغانستان والهند.





وكانت شبكة قنوات بي إن سبورتس إتش دي BEIN SPORTS HD قد أعلنت إذاعة المباراة على مباشرةً عبر قناة إتش دي 2 HD 2 ويعلق عليها المعلق التونسي الكبير عصام الشوالي ويشاركه في التعليق على المباراة المخضرم المصري أحمد الطيب.







