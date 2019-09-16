نجم دورتموند يوجه رسالة مثيرة لـ"ميسي"









وقال رويس في المؤتمر الصحفي عشية مباراة برشلونة: سعيد بعودة ليو ميسي, برشلونة معه افضل ؛ ننحن نتحدث عن افضل لاعب في العالم . . لكنني لا أعلم هل سيشارك او لا.









واضاف: علينا ان نكون شجعان للعب ضد هذا الفريق ، الفوز على ليفركوزن 4-0 اعطانا الكثير من الثقة بالنفس.









علم الجميع أنه الأفضل في العالم. نود أن نراه يلعب ، لدينا فريق جيد بما يكفي لضربه وضرب فريقه، ساكون سعيد جداً اذا كان بـ امكان ميسي اللعب ، فهو الافضل في العالم ، واعتقد اننا في حاجة للتركيز على اسلوبنا. وتابع: ميسي

وجه ماركو رويس لاعب وسط فريق بوروسيا دورتموند الألماني رسالة مثيرة للأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة قبل لقاء الغد في الجولة الاولي من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.