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نجم دورتموند يوجه رسالة مثيرة لـ"ميسي"

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 05:12 م
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نجم دورتموند يوجه رسالة مثيرة لـميسي
رويس
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وجه ماركو رويس لاعب وسط فريق بوروسيا دورتموند الألماني رسالة مثيرة للأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة قبل لقاء الغد في الجولة الاولي من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.


وقال رويس في المؤتمر الصحفي عشية مباراة برشلونة:  سعيد بعودة ليو ميسي, برشلونة معه افضل ؛ ننحن نتحدث عن افضل لاعب في العالم . . لكنني لا أعلم هل سيشارك او لا.


واضاف: علينا ان نكون شجعان للعب ضد هذا الفريق ، الفوز على ليفركوزن 4-0 اعطانا الكثير من الثقة بالنفس.


وتابع: ميسي علم الجميع أنه الأفضل في العالم. نود أن نراه يلعب ، لدينا فريق جيد بما يكفي لضربه وضرب فريقه، ساكون سعيد جداً اذا كان بـ امكان ميسي اللعب ، فهو الافضل في العالم ، واعتقد اننا في حاجة للتركيز على اسلوبنا.
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