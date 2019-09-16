البورصة تخسر 2.5 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم
تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات بيعية قوية من المستثمرون المصريون بينما اتجة العرب والأجانب للشراء.
وهبط المؤشر الرئيسي" egx30" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوي 14970.24 نقطة، وتراجع
مؤشر" egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.63%
ليصل إلى مستويات 550.51 نقطة، وهبط المؤشر الأوسع نطاقًا" egx100" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستويات 1467.24
نقطة.
وخسر رأسمال السوقي للأسهم المدرجة بالسوق نحو 2.5 مليار جنيه ليصل
إلى مستويات 749.104 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي قيم التداولات في السوق نحو 3.3 مليار جنيه بالتداول على
186.48 مليون سهم وبتنفيذ نحو 23.8 ألف عملية.
واتجهت تعاملات المستثمرون المصريون إلى البيع بصافي 931.5 مليون
جنيه، بينما اشتري المستثمرون العرب والأجانب ماقيمة 79 مليون جنيه و852 مليون
جنيه على الترتيب.
واستحوذا المستثمرون المصريون على نسبة 44.8% من إجمالي حجم
التداولات، في المقابل استحوذا
المستثمرون العرب والأجانب على نسبة 2.4% و 52% من إجمالي حجم التداولات.
توقعات بطرح شركات جديدة بالبورصة:
ومن المتوقع أن تعمل شركة القطاع الخاص المتوقع اجراء طرحها في قطاع الأدوية، بينما الشركتين القطاع الحكومي هما اسكندرية لتداول الحاويات وابوقير للأسمدة.
- البورصة تغلق تعاملاتها على خسائر محدودة و "السبعيني" يواصل صعوده
- تراجع طفيف لمؤشرات البورصة في ختام التعاملات.. رأس المال يخسر 409 مليون جنيه
- البورصة تخسر 8 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم
- 1.9 مليار جنيه خسائر البورصة في جلسة نهاية الأسبوع
- البورصة تخسر 2 مليار جنيه في نهاية تعاملات اليوم
- البورصة تربح 4.8 مليار جنيه في ختام التعاملات
- البورصة تربح 2.1 مليار جنيه فى نهاية تعاملات الأسبوع
- البورصة تخسر 1.2 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم
- البورصة تخسر 5 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم
- المؤشرالرئيسي للبورصة يهبط 1.43% بمنتصف تعاملات اليوم