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البورصة تخسر 2.5 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 05:11 م
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البورصة تخسر 2.5 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم
البورصة المصرية من الداخل
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محمد عصام
 
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تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، اليوم الاثنين،  مدفوعة بعمليات بيعية قوية من المستثمرون المصريون بينما اتجة العرب والأجانب للشراء.

 

وهبط المؤشر الرئيسي" egx30"  بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوي 14970.24 نقطة، وتراجع مؤشر" egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.63% ليصل إلى مستويات 550.51 نقطة، وهبط المؤشر الأوسع نطاقًا" egx100" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستويات 1467.24 نقطة.

 

وخسر رأسمال السوقي للأسهم المدرجة بالسوق نحو 2.5 مليار جنيه ليصل إلى مستويات 749.104  مليار جنيه.

 

وبلغ إجمالي قيم التداولات في السوق نحو 3.3 مليار جنيه بالتداول على 186.48 مليون سهم وبتنفيذ نحو 23.8 ألف عملية.

 

واتجهت تعاملات المستثمرون المصريون إلى البيع بصافي 931.5 مليون جنيه، بينما اشتري المستثمرون العرب والأجانب ماقيمة 79 مليون جنيه و852 مليون جنيه على الترتيب.

 

واستحوذا المستثمرون المصريون على نسبة 44.8% من إجمالي حجم التداولات،   في المقابل استحوذا المستثمرون العرب والأجانب على نسبة 2.4% و 52% من إجمالي حجم التداولات.

توقعات بطرح شركات جديدة بالبورصة:

 وكان  سيد عبد الفضيل رئيس قطاع التمويل بهيئة الرقابة المالية، كشف عن أن البورصة تستعتد لاستقابل  4 طروحات  قبل نهاية العام الجارى، موزعة بين 3 شركات بالسوق الرئيسى، واحدة منها شركة قطاع خاص بقيمة طرح أكثر من 2 مليار جنيه، وشركتين ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وشركة ببورصة النيل.

ومن المتوقع أن تعمل  شركة القطاع الخاص المتوقع اجراء طرحها في قطاع الأدوية، بينما الشركتين القطاع الحكومي هما اسكندرية لتداول الحاويات وابوقير للأسمدة.

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