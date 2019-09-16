يلا شوت «يوتيوب» bein SPORT مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش النصر NEW

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مباراة النصر والسد بث مباشر kora online يلا شووت، الجدير بالذكر إن الفريق الصاعد من هذا اللقاء سيتقابل مع المتأهل من كلاسيكو السعودية بين الهلال والاتحاد في نصف نهائي البطولة، وانتهت مواجهة الذهاب بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف بعد أن تقدم الضيوف في النتيجة قبل أن يقلب أصحاب الأرض الطاولة عن طريق الدوسري وجوليانو دي باولا.





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