رغم الخسارة.. نجم مانشستر سيتي يوضح فوائد مواجهة نورويتش سيتي

أشار النجم الإسباني المميز رودريجو هيرنانديز الشهير بـ"رودري"، إلى أنه يعتقد بأن فريقه، مانشستر سيتي الإنجليزي لم يقدم افضل ما لديه بالطبع، ولكنه خسر بسبب أخطاء اللاعبين، وليس بسبب أنهم كانوا الافضل.





وتلقى فريق مانشستر سيتي هزيمة مفاجئة أمام نورويتش سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، وقد سجب رودري أحد هداف فريقه.





وخلال تصريحات صحفية، قال اللاعب الإسباني القادم من أتلتيكو مدريد خلال الميركاتو الصيفي المنصرم: "هذا الأمر جيد لأننا يجب علينا أن نتعلم من هذا الامر والا نكرر ما حصل في المبارة القادمة".

وأضاف قائلاً: "عادةً عندما تخوض هذا النوع من المباريات ، المباراة التي تليها انت تقتل الخصم لذا هذا ما سنقوم بفعله في المباراة القادمة ، سوف نقوم بقتل خصمنا ، بيب أخبرنا بأن هذا الفريق من غير المسموح له بأن يخسر، يجب علينا أن نفوز ".

وأوضح بقوله: "في كل مرة ألعب فيها اتأقلم مع الدوري بشكل اسرع ، بالنسبة لي هذه البيئة مذهلة ، انت تأتي إلى أماكن مثل نوريتش والأجواء كانت رائعة".

وأتم تصريحاته قائلاً: "كان يوم صعب، وعادة عندما تعود من فترة التوقف الدولي دائما ما تكون الأمور صعبة".



