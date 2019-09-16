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ميسي يوجه رسالة مثيرة إلى فالفيردي قبل مواجهة دورتموند

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 04:55 م
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ميسي يوجه رسالة مثيرة إلى فالفيردي قبل مواجهة دورتموند
ميسي
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اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة وجه رسالة مثيرة للمدرب فالفيردي قبل مواجهة بوروسيا دورتموند الالماني يوم غد الثلاثاء في الجولة الاولي من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.


واكدت التقارير على أن ميسي وجه رسالة للمدرب طالبه فيها برغبته في المشاركة أمام دورتموند يوم غد وعدم الجلوس على مقاعد البدلاء.


وينوي ميسي العودة للمشاركة من جديد مع برشلونة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الوقت السابق، حيث حصل اللاعب صباح اليوم على التصريح الطبي وتم استدعائه للقائمة المسافرة إلى ألمانيا لمواجهة دورتموند الألماني.


وفي حالة مشاركة ميسي منذ البداية سيعتمد المدرب فالفيردي على الثلاثي ميسي وسواريز وجريزمان في الخط الهجومي وسيكون بالقوة الضاربة أمام الفريق الألماني.

وجاءت قائمة برشلونة لمباراة بوروسيا دورتموند كالتالي:


تير شتيجن – سيميدو – بيكيه – راكيتيتش – سيرجيو بوسكيتس – توديبو – أرثور -لويس سورايز – ليونيل ميسي – نيتو – لينغليت – واجو – جريزمان – جوردي ألبا – ألينا – سيرجيو روبيرتو – فرانكي دي يونج – أرتورو فيدال – جونيور – إيناكي بينا - بيريز – أنسو فاتي.

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