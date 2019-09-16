الاتحاد العربي لكرة القدم يعلن تزكية بن الفيصل رئيسا له

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً له.





وقال الاتحاد العربي لكرة القدم عبر حسابه في "تويتر": "تزكية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للاتحاد العربي لكرة القدم من قبل الجمعية العمومية للاتحاد في اجتماعها (25) غير العادي المنعقد بمدينة جدة".





وبحسب الجمعية العمومية، فإن الأمير عبد العزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، هو الرئيس الجديد الذي سيرأس الاتحاد لـ4 سنوات مقبلة، إذ لم يدخل سباق الرئاسة غيره، وهو ما يعني تزكيته رسمياً اليوم.

ومنذ مطلع السبعينات الماضية، اعتلى منصب رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير فيصل بن فهد في الفترة من 1972 وحتى 1999 ثم شقيقه الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز في الفترة من 1999 وحتى 2011، ثم الأمير نواف بن فيصل في الفترة من 2011 وحتى 2014 قبل أن يترأس الاتحاد الأمير تركي بن خالد لنحو 3 أعوام في الفترة من 2014 وحتى 2017 قبل أن يترجل عن كرسيه لمصلحة تركي آل الشيخ الذي كان رئيساً حينها للهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية.

وسيسبق اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، اجتماع لمجلس الاتحاد في دورته الـ69 برئاسة رئيس الاتحاد المكلف محمد روراوه، لاستعراض التقارير الإدارية والمالية والفنية المقدمة من الأمانة العامة المتعلقة ببرامج وأنشطة ومسابقات الاتحاد، وفي مقدمتها مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال للموسم الرياضي 2019 - 2020 التي تأتي امتداداً لمسابقات الأندية العربية السابقة، وذلك لعرضها في اجتماع الجمعية العمومية للمصادقة عليها.

ورحب الدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم بجميع أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن الأمانة العامة أتمت كل التحضيرات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية غير العادية واجتماعي مجلس الاتحاد في دورتيه الـ69 والـ70.