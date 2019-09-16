للمرة الثالثة على التوالي.. إصابة 85 عاملة بمصنع ملابس جاهزة بالفيوم بحالات أختناق

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أصيبت، اليوم الاثنين، 85 عاملة من عمال مصنع كازارين للملابس الجاهزة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، التابعة لمحافظة الفيوم، بحالات اختناق بسبب غاز غير معلوم مصدره تسرب داخل المصنع أثناء عملهم داخله، وتم نقل 41 حالة منهن الى مستشفى سنورس المركزي، ونقل 55 حالة الى مستشفى طامية المركزي.



كانت مديرية الصحة بالفيوم، قد تلقت إخطارا من مرفق الإسعاف بالمحافظة، بورود بلاغ من إدارة مصنع "كازارين " للملابس بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، بإصابة عدد من العاملات بحالات اختناق طفيفة، نتيجة استنشاق غاز داخل المصنع غير معلوم المصدر.



وأكد مصدر طبي بمديرية الصحة بالفيوم، أنه على الفور هرعت 8 سيارات أسعاف إلى مكان الحادث، وتم عمل الإسعافات الأولية لعدد منهن، ونقلت باقي الحالات الى مستشفى سنورس وطامية المركزى، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة لهن، وتوجهت لجنة من الحماية المدنية بالمحافظة، وقطاع البيئة لتحديد مصدر تسريب الغاز الى داخل المصنع.



حيث أكد مصدر بمديرية الصحة، إن هذا الحادث يعد الثالث من نوعه خلال 8 أشهر، بنفس المصنع، ولا نعلم أذا كان مصدر الغاز من داخل او خارج المصنع، ويطالب جهاز شؤون البيئة بالتحقيق في الواقعة ومعرفة ما هو مصدر الغاز الذى يثتكرر من حين لأخر.



وقالت الدكتورة آمال هاشم، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إن فور تلقيها بلاغ بالواقعة، وانه تم نقل المصابين البالغ عددهم نحو 85 حالة، إلى مستشفى سنورس طاميسة المركزي، وهم مصابين بحالات اختناق غاز بسيطة، وهو غاز غير معلوم مصدره، وأن هذه الواقعة تعد الثالثة خلال فترة قليلة، لعاملات هذا المصنع، على الرغم من أنه مصنع ملابس ولا يحتاج في عمله الغاز، وأن لجنة من البيئة والحماية المدنية، تبحث الأمر لمعرفة مصدر هذا الغاز، مشيرة إلى أن آخر مرة حدث فيها مثل هذه الواقعة بالمصنع، كانت منذ نحو 8 أشهر.



وأضافت وكيل الوزارة، أن حالات المصابين مستقرة، وتقرر خروجهم من المستشفيات، بعد تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم جميعا وأن حالاتهن مستقرة تمامًا.





