قبل الاحتفال باليوم الوطني الـ89 للسعودية.. هدايا المملكة لمواطنيها

تأهبت مؤسسات المملكة العربية السعودية، قبل الاحتفاء باليوم الوطني الـ 89، بمشاركة مجموعة من الجهات، من بينها الهيئة العامة للترفيه، التي استعدت بتقديم مجموعة من النشاطات المشتركة بين المدن، وبناء تجربة فريدة لمحبي الاستكشافات والهوايات، فضلا عن الإجازة المتصلة لأربع أيام بدءاً من نهاية دوام يوم 19 حتى 23 سبتمبر، لأول مرة.





وانتشرت صور شعار اليوم الوطني السعودي 89 في شوارع ومدن المملكة العربية السعودية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، استعداداً للاحتفال بالذكرى السنوية لليوم الوطني التاسع والثمانين، الذي يوافق يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر كل عام





صُمم شعار اليوم الوطني السعودي 89، من جملة "همة حتى القمة"، يعلوها اللون الأخضر لون علم المملكة العربية السعودية، وتحت الشعار والهوية جملة "اليوم الوطني السعودي 89"، وهذا الشعار دشنته الهيئة العامة للترفيه السعودية.





احتفالات الهمة

من جانبها أعلنت الهيئة العامة للترفيه المشرفة على موسم اليوم الوطني، تفاصيل فعاليات الموسم التي ستقام في جميع مناطق المملكة، حيث سيكون الزوار على موعد مع العديد من الفعاليات المتنوعة بين الألعاب النارية والحفلات الغنائية والمهرجانات والعروض العالمية التي صممت خصيصاً لهذه المناسبة الخاصة.





ومن المقرر أن يتم إطلاق أكثر من 700 ألف ومضة نارية على ارتفاع يصل إلى 300 متر، وسط أنغام الأغاني الوطنية، كما ستقام في جميع مناطق المملكة طوال مدة الموسم "احتفالات الهمة" التي اشتق اسمها من شعار الموسم "همة حتى القمة"، وذلك في جميع مناطق المملكة، حيث سيستمتع الزوار بمجموعة متنوعة وفريدة من الأنشطة التي تعكس وحدة الوطن وتلاحم الشعب والقيادة.





تجربة لمحبي الاستكشافات والهوايات

كما تم تصميم 5 ملتقيات في خمس مدن بواقع ملتقى واحد في كل مدينة، يعرض من خلالها عدد من المتحدثين أبرز الأحداث الملهمة والقائمة على الإنجاز بهدف تبادل المعرفة، حيث سيقام ملتقى الهمة في المدينة المنورة وتبوك يوم 19 من سبتمبر، في حين يقام في أبها وبريدة يوم 21، وفي حائل يوم 23 سبتمبر, كما تم بناء تجربة فريدة لمحبي الاستكشافات والهوايات، من خلال تصميم عدد من التجارب خلال الموسم تناسب مختلف الأذواق، يمكن للجميع اختيار البرامج التي يرغبونها من خلال منصة "عيشها".





وفي الوقت الذي تستعد فيه المملكة العربية السعودية في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري؛ للاحتفال بعيدها الوطني الـ89- الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام. وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716-، كشفت وزارة الدفاع السعودية عن تصاميم طائرات القوات الجوية الملكية المشاركة في هذا الحدث.





أنواع الطائرات والمقاتلات المشاركة بالاحتفال

من بين المقاتلات التي ستشارك في الاحتفالات مقاتلة "تايفون"، التي تصل سرعتها إلى ضعف سرعة الصوت ويمكنها التحليق على ارتفاع 55 ألف قدم، والمقاتلة مزودة بأجهزة استشعار ورادارات فائقة التطور لرصد الأهداف جواً وبراً وبحراً بفضل أنواع الذخائر التي يمكنها حملها، منها صواريخ جو-جو وأخرى جو-أرض موجهة كما تملك المقاتلة مدفع رشاش عيار 27 مليميتر، وذلك وفق ما قالت وزارة الدفاع السعودية، في بيان لها في الثاني من سبتمبر الجاري.





وستشارك أيضاً مقاتلات "تورنيدو"، وهي مقاتلة هجومية واستطلاعية تعمل في ظروف جوية مختلفة ويمكنها حمل أنواع متعددة من الصواريخ لضرب الأهداف الأرضية، كما تستخدم رادارات متطورة لاستكشاف التضاريس، ومن المقرر أن تنضم طائرات أخرى منها طائرات "كينغ آير"، التي تستخدم في أغراض استطلاعية وعمليات النقل، بالإضافة الى طائرات نقل ضخمة من طراز C130 و"إم آر تي تي".





إجازة 4 أيام

لأول مرة، أكدت وزارة الخدمة المدنية السعودية، أن إجازة العيد الوطني هذا العام ستكون أربع أيام متصلة بدءاً من نهاية دوام يوم 19 حتى 23 سبتمبر. وأوضحت الوزارة المسؤولة عن الوظائف الحكومية في المملكة، في ردها على استفسار في موقع التواصل الاجتماعي المصغر "تويتر"، أن يوم الأحد سيعتبر إجازة لأنه يوم واحد يقع بين إجازتين رسميتين يومي الجمعة والسبت (20 و21 سبتمبر) يومي العطلة الأسبوعية، ويوم 23 سبتمبر عطلة اليوم الوطني.



