محمد الباز وبوسي شلبي ضمن اللجنة الاستشارية لدعم السلام العالمي بإعلام القاهرة

أصدرت اللجنة الإعلامية لمبادرة 1000 كاتب بيان اليوم، عن انضمام كلا من الإعلامي الكبير الدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور ومقدم برنامج 90 دقيقة والإعلامية الكبيرة بوسي شلبي مقدمة برنامج احلي النجوم للجنة الاستشارية، وذلك لدعمهما للشباب والثقافة والقوة الناعمة والسلام العالمي وفقا لرؤية مصر2030.

وسيعقد الاجتماع الأول للجنة الاستشارية بكلية الإعلام جامعة القاهرة المكونة من 15 شخصية مؤثرة بالمجتمع فى اختلاف المجالات وسوف تعلن اللجنة الإعلامية للمبادرة عن أعضاء اللجنة الاستشارية من الشخصيات العامة سواء إعلامية او فنية او سياسية او دبلوماسية خلال المرحلة القادمة.

وسيعقد الاجتماع الأول للجنة بكلية الإعلام جامعة القاهرة الاثنين 30 سبتمبر الساعة الثالثة عصرا وأعلنت اللجنة فى بيانات صحفية سابقة عن وجود كلا من السفير محمد العرابي وزير خارجية مصر الاسبق ورئيس الشئون الخارجية بالبرلمان، والدكتورة هويدا مصطفي عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، وسوف تعلن اللجنة عن باقي أعضاء اللجنة خلال الأيام القادمة.

وأضاف محمود حجاج مؤسس المبادرة، أن وجود اللجنة الاستشارية ووجود كوكبة من الشخصيات المؤثرة إضافة كبيرة للشباب ونجاح تشهده المبادرة بدعمهم للشباب والثقافة والقوة الناعمة والسلام العالمي، وأشارت عضو اللجنة الإعلامية بالمبادرة نهال علام أن الشباب يحتاج الى هذه النماذج الوطنية المؤثرة لدعم الأفكار الشبابية بكافة أشكالها.

وأوضحت هدير مجدى عضو اللجنة الإعلامية أهمية المشاركة المجتمعة وتواصل الشباب مع الأجيال السابقة المؤثرة أصحاب الخبرات ونحن نسعى دائما الى ذلك.

وأضافت اللجنة الإعلامية الى أهم ما تم مناقشته والاتفاق عليه في بيانات صحفية سابقة لأجندة المرحلة القادمة التعاون مع كلية الإعلام جامعة القاهرة فى مختلفة الأنشطة والفعاليات وأوضحت اللجنة بعض الملفات الهامة، منها ملف القوة الناعمة والسلام العالمي نفذت المبادرة ونعد الآن لتنفيذ الدورة الثانية من الملتقي فى يناير 2020.

جدير بالذكر أن المبادرة لدمج الثقافات العربية 12 يناير 2019 بسفارة اليمن برعاية سفير جمهورية اليمن مصر ووزير حقوق الإنسان اليمنى وبمشاركة مشاهير الفن والسياسة.

وتهدف المبادرة لتنفيذ نموذج مصغر لمعرض الكتاب الدولي كل ثلاثة أشهر أو 6 اشهر بوجود عدد 30 كاتب او 15 كاتب وعدد 5 دور نشر وعقد حفل توقيع جماعي للكتاب وعدد 5 فنان تشكيلى، وعدد 5 رسام كاركتير، وعدد 5 مصورين فوتغرافي، وعدد 5 افلام تسجيلي ، ويكون فترة المعرض من يومان الى ثلاثة ايام حد اقصى ويتم افتتاح المعرض بمؤتمر صحفي بحضور شخصيات إعلامية وسياسية وفنية وعامه لدعم المبدعين المشاركين.

وتمنح ضمانات لحقوق الكاتب وصياغة عقد باسم المبادرة للمشاركين بشكل عام وذلك لاستخدامه عند التعاقد مع اى دار نشر للحفاظ على حق الكاتب وكذلك الناشر ووجود كافة الضمانات القانونية للطرفين.

وانطلاق مسابقة "ذا فايف مسج" للدراما والسينما والمسرح كأحد ركائز القوة الناعمة وتكريم الإعمال ذات القيمة الفنية والقيم الانسانية ويتوافر فيها رسالة من الرسائل الخمسة الموضوعة بشروط المسابقة.