المقاولون العرب: معروف يوسف ليس حرًا..والإعارة تمت بالمجان





أوضح عادل أن معروف يوسف إنضم إلى المقاولون العرب من صفوف الزمالك بدون دفع مقابل مادي وسط العلاقات القوية بين الناديين.



وتابع في تصريحات خاصة "لم ندفع مقابل للزمالك واللاعب إنضم لنا بالمجان".



وأكمل "معروف يوسف كان على ذمة الزمالك وليس لاعب حرًا وتم توقيع عقود إعارة وليس عقود ثلاثية لانه لازال على ذمة النادي".





أضاف "متفائلون بمعروف يوسف بشكل كبير لانه لاعب مميز ويمتلك إمكانيات عالية وقدرته على الانسجام بشكل سريع مع الفريق".



وكان معروف قد انتهى عقده مع الشرطة العراقي بنهاية الموسم المنصرم وعاد من جديد إلى صفوف نادي الزمالك الذي رفض عودته بسبب زحمة الأجانب داخل صفوف الفريق ليتم الاستقرار في نهاية الأمر على إعارته.



وتلقى اللاعب عدة عروض محلية وخارجية لكنه استقر في نهاية المطاف على الانضمام إلى ذئاب الجبل لرغبته في البقاء بمصر.



ويضم الزمالك بين صفوفه حاليًا كل من حمدي النقاز وفرجاني ساسي وخالد بوطيب ومحمد أوناجم بجانب أشرف بن شرقي حيث تنص اللائحة على قيد لاعب من شمال إفريقي كلاعب محلي في الوقت الذي يتم فيه قيد 4 أجانب، وخرج للإعارة كل من حميد أحداد وكابونجو كاسونجو ورزاق سيسيه إلى جانب معروف يوسف.



ويستعد الزمالك لملاقاة الأهلي يوم الجمعة المقبل في مباراة السوبر بين الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية.



يسعى مسئولو نادي الزمالك لتذليل العقبات أمام اللاعبين قبل مباراة الأهلي المقرر لها يوم 20 سبتمبر الجاري على ستاد برج العرب بالإسكندرية لأهمية تحقيق الفوز ومصالحة الجماهير بعد الخسارة من جينيرسون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقياز



وتحرك مسئولو الزمالك في مختلف الاتجاهات وكان على رأسها:



-تعديل عقود بعض لاعبي الفريق وعلى رأسها طارق حامد وفرجاني ساسي والاجتماع معهم بعد مباراة القمة مباشرة لتلبية كل المطالب المالية لهم كنوع من أنواع التحفيز وشد آزرهم بعد الوعود العديدة التي حصلوا عليها من قبل دون تنفيذ ذلك على أرض الواقع وهو ما أثار غضب بعض النجوم في ظل رغبتهم بوضعهم فئة أولى داخل الفريق.



-اجتمع مسئولو الزمالك مع محمد عبد الغني مدافع الفريق وطالبوه بنسيان مباراة جينيرسون فوت السنغالي الماضية في ذهاب دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا والتأكيد على ثقتهم في قدراته وإمكانياته بإعتباره موهبة صاعدة في خط دفاع الفريق، ووعدوا اللاعب بتعديل عقده من الناحية المالية بما يتماشى مع مستواه وإمكانياته.





-ينوي مسئولو نادي الزمالك صرف جزء من المستحقات الخاصة باللاعبين خلال الساعات المقبلة وقبل لقاء السوبر بجانب حصولهم على المكافأة الخاصة بالتتويج ببطولة كأس مصر لوضع الكرة في ملعبهم والتأكيد على عدم التأخر عنهم بأي حال من الأحوال والحرص على تذليل كل العقبات أمامهم من أجل التتويج بالبطولات خلال الفترة المقبلة.



-استقر مسئولو الزمالك على السفر بطائرة خاصة في كل مباريات الفريق الافريقية حال التأهل لدور المجموعات بعدف تقليل عناء السفر لدى اللاعبين وتجهيزهم بالشكل الأمثل بسبب الإرهاق الذي طاردهم قبل مباراة جينيرسون فوت السنغالي الأخيرة في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال افريقيا لطول رحلة السفر بعدما حاول النادي تخصيص طائرة لكن المحاولات باءت بالفشل.



كشف محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب عن التفاصيل المالية في صفقة إنضمام النيجيري معروف يوسف إلى صفوف ذئاب الجبل.