"القوى العاملة" تنجح في حل مشكلة 5 ألاف عامل بـ"مطاحن مصر العليا"

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أعلنت وزارة القوى العاملة، وإدارة شركة مطاحن مصر العليا والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، واللجنة النقابية التابعة لها، عن حل مشكلة 5 ألاف عامل بالشركة، وذلك من خلال تقريب وجهات النظر بين طرفي العملية الإنتاجية.



كما قرروا تشكيل لجنة من كافة الأطراف لتعديل بعض بنود اللائحة الداخلية للشركة، على أن يتم الانتهاء من عملها قبل 31 ديسمبر 2019، وتفعيل موالد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فيما يتعلق بالإجازات والعطلات الرسمية.





وأوضح وزير القوي العاملة محمد سعفان، أنه تم عقد اجتماعين بديوان عام الوزارة، ومديرية القوي العاملة بسوهاج بين ممثلي الشركة، لتبادل وجهات النظر ومناقشة مطلب العاملين، وبما يحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف.



وتم الاتفاق علي زيادة بدل طبيعة العمل للعاملين بالوحدات الإنتاجية لتصبح 25%، وللعاملين الإداريين 15%، كما تم منح مكافأة تعادل خمسة عشر يوما كل ثلاثة أشهر للعاملين بالشركة على أن يبدأ التنفيذ بعد تصفية المركز المالي للمطاحن في 30 سبتمبر الجاري.



كما تم الاتفاق على مصروفات بدل السفر وزيادتها بنسبة 25% لجميع الفئات من أول أكتوبر المقبل.



وفي ختام الاجتماع تم تقديم طلب من جانب اللجان النقابية للتنازل عن طلب المفاوضة الجماعية المقدم إلى الإدارة المركزية لرعاية القوي العاملة بالوزارة.



وحرص وزير القوى العاملة على تقديم الشكر لطرفي العملية الإنتاجية، لاستجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية، والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول على هذا الاتفاق بما يحقق التوزان واستقرار علاقات العمل



وفي ذات الإطار، وفرت وزارة القوى العاملة، العديد من فرص العمل بإحدى المصانع للمواد الغذائية بمنطقة العاشر من رمضان، براتب يصل لـ3000 جنيه.



وطلب المصنع 8 تابعين براتب 2000 جنيه، وعدد 2 فني تعبئة وتغليف براتب 2500 جنيه، ويشترط أن يكونوا حاصلان على مؤهل متوسط.



كما وفرت الشركة عدد 8 مندوبين مبيعات حاصلين على مؤهل عالي، براتب 3000 جنيه، بالإضافة إلى 10 عمال إنتاج من الذكور والإناث براتب 1700 جنيه.



وللعمالة المتقنة مهنة النسيج، وفرت الشركة فرص عمل لـ5 أفراد، بالإضافة إلى 10 عمال تطريز، وأن يكونوا حاصلين على مؤهل متوسط صناعي وسنهم 25 عام، براتب 2000 جنيه.



