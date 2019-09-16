في عهد السيسي.. الاستزراع السمكى يغطى 75% من الانتاج والاكتفاء الذاتى على الأبواب

يعد الاستزراع السمكى واحد من أهم المشروعات التى تولى لها القيادة السياسية في مصر اهتمامًا كبيرًا خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك من خلال خطوات التوسع العملاقة التى تقوم بها الادارة السياسية في هذا النوع من المشروعات مما كان له نتائح مثمرة على المستوى الاقتصادى خلال الفترة الأخيرة من أهم هذه النتائج على الإطلاق سد الحاجات الغذائية من البروتين السمكى، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل في هذه المشروعات التى تم اقامتها، فضلٍا عن الحد من استيراد المنتجات السمكية من الخارج بعد توفيرها محليا وبجودة أعلى من المستوردة.





لم يكن ذلك التقدم الملحوظ في هذا المحالية ولي الصدفة ولكن من المعروض ان مصر لها تاريخ كبير في مجال الاستزراع السمكى فهى تتصدر المرتبة الأولى بين دول قارة أفريقيا ودول حوض البحر المتوسط فس هذا المحال فضلا عن كونها العاشرة عالميًا بكمية قدرها حوالي 1.8 مليون طن، وهو ما تؤكده التقارير المحلية والدولية.





انجازات مجال الاستزراع السمكى في عهد الرئيس السيسي

في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية من عام 2014 شهد هذا المجال تطورات ملحوظة ونتائج هائلة وتقدم هائل خطى الحكومة نحو تطوير المجال والنهوض به، وذلك من خلال وضع خطة زمنية لهذا التطور تنتهى بحلول عام 2020 وفي ما يلي نستعرض مساهمات الحكومة في هذه الفترة في إحداث نقلة نوعية في هذا المجال بالاضافة إلى اهم مشروعات الاستزراع السمكى التى تم تدشينها في عهد الرئيسي السيسي.





السعى وراء تحقيق الاكتفاء الذاتى





بعد إحداث تقدم هائل في هذا المجال وزيادة معدلات الانتاج بشكل كبير جدا عن سابقتها أشارت التوقعات إلى احتمالية وصول حجم الإنتاج إلى 2 مليون طن خلال 2019، وارتفاعه لـ2.3 مليون طن بحلول 2020، خاصة بعد اكتمال تنفيذ المزارع السمكية الجديدة على مستوى محافظات الجمهورية بالكامل.





أهداف مشروعات الاستزراع السمكى

تساهم مشروعات الاستزراع السمكى على مستوى الجمهورية في تحقيق الكثير من الفوائد الاقتصادية الهامة التى من شأنها تحسين معيشة المواطن والمساهمة في تلبية احتياجاته وفيما يلي نستعرض اهم فوائد هذا المشروع:





-يساهم المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، إذ ينتج الاستزراع السمكي 75% من الإنتاج العام للسمك بمصر.

- يساهم في دعم الاقتصاد القومي من خلال منتجات السمك والجمبري، وإنشاء معمل التفريغ لإنتاج الذريعة السمكية.

- إنتاج مصنع لتجميد وتغليف الأسماك والجمبري للإنتاج المحلي والباقي للتصدير.

- وضع قاعدة بيانات صناعية للاستفادة منها مستقبلا في مشروعات مماثلة.

- إنشاء قاعدة بيانات للأساليب التي تعمل على زيادة إنتاج الذريعة من الأسماك والجمبري.

- انشاء معامل مجهزة على أحدث الأساليب العملية للكشف المبكر عن الأمراض ومكافحة الفيروسات إن وجدت.

- إنشاء مراكز لتدريب الشباب ومراكز بحثية وبنية تحتية للاستفادة المستقبلية.





أهم مشروعات الاستزراع السمكى في عهد السيسي

أولا.. "بركة غليون" تعتبر بركة غليون واحدة من أكبروأهم مشروعات الاستزراع السمكى على ميتوى الرشق الاوسط والتى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عام 2017 وتمت بالكامل تحت اشراب القوات المسلحة المصرية. اقيم هذا المشروع على مساحة تصل إلى 4000 فدان فهى تضم نحو ثلث إنتاح محافظة كفر الشيخ من الاسماك.



