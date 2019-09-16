في عهد السيسي.. الاستزراع السمكى يغطى 75% من الانتاج والاكتفاء الذاتى على الأبواب
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 03:17 م
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يعد الاستزراع السمكى واحد من أهم المشروعات التى تولى لها القيادة السياسية في مصر اهتمامًا كبيرًا خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك من خلال خطوات التوسع العملاقة التى تقوم بها الادارة السياسية في هذا النوع من المشروعات مما كان له نتائح مثمرة على المستوى الاقتصادى خلال الفترة الأخيرة من أهم هذه النتائج على الإطلاق سد الحاجات الغذائية من البروتين السمكى، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل في هذه المشروعات التى تم اقامتها، فضلٍا عن الحد من استيراد المنتجات السمكية من الخارج بعد توفيرها محليا وبجودة أعلى من المستوردة.
لم يكن ذلك التقدم الملحوظ في هذا المحالية ولي الصدفة ولكن من المعروض ان مصر لها تاريخ كبير في مجال الاستزراع السمكى فهى تتصدر المرتبة الأولى بين دول قارة أفريقيا ودول حوض البحر المتوسط فس هذا المحال فضلا عن كونها العاشرة عالميًا بكمية قدرها حوالي 1.8 مليون طن، وهو ما تؤكده التقارير المحلية والدولية.
انجازات مجال الاستزراع السمكى في عهد الرئيس السيسي
في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية من عام 2014 شهد هذا المجال تطورات ملحوظة ونتائج هائلة وتقدم هائل خطى الحكومة نحو تطوير المجال والنهوض به، وذلك من خلال وضع خطة زمنية لهذا التطور تنتهى بحلول عام 2020 وفي ما يلي نستعرض مساهمات الحكومة في هذه الفترة في إحداث نقلة نوعية في هذا المجال بالاضافة إلى اهم مشروعات الاستزراع السمكى التى تم تدشينها في عهد الرئيسي السيسي.
السعى وراء تحقيق الاكتفاء الذاتى
بعد إحداث تقدم هائل في هذا المجال وزيادة معدلات الانتاج بشكل كبير جدا عن سابقتها أشارت التوقعات إلى احتمالية وصول حجم الإنتاج إلى 2 مليون طن خلال 2019، وارتفاعه لـ2.3 مليون طن بحلول 2020، خاصة بعد اكتمال تنفيذ المزارع السمكية الجديدة على مستوى محافظات الجمهورية بالكامل.
أهداف مشروعات الاستزراع السمكى
تساهم مشروعات الاستزراع السمكى على مستوى الجمهورية في تحقيق الكثير من الفوائد الاقتصادية الهامة التى من شأنها تحسين معيشة المواطن والمساهمة في تلبية احتياجاته وفيما يلي نستعرض اهم فوائد هذا المشروع:
-يساهم المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، إذ ينتج الاستزراع السمكي 75% من الإنتاج العام للسمك بمصر.
- يساهم في دعم الاقتصاد القومي من خلال منتجات السمك والجمبري، وإنشاء معمل التفريغ لإنتاج الذريعة السمكية.
- إنتاج مصنع لتجميد وتغليف الأسماك والجمبري للإنتاج المحلي والباقي للتصدير.
- وضع قاعدة بيانات صناعية للاستفادة منها مستقبلا في مشروعات مماثلة.
- إنشاء قاعدة بيانات للأساليب التي تعمل على زيادة إنتاج الذريعة من الأسماك والجمبري.
- انشاء معامل مجهزة على أحدث الأساليب العملية للكشف المبكر عن الأمراض ومكافحة الفيروسات إن وجدت.
- إنشاء مراكز لتدريب الشباب ومراكز بحثية وبنية تحتية للاستفادة المستقبلية.
أهم مشروعات الاستزراع السمكى في عهد السيسي
أولا.. "بركة غليون"
تعتبر بركة غليون واحدة من أكبروأهم مشروعات الاستزراع السمكى على ميتوى الرشق الاوسط والتى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عام 2017 وتمت بالكامل تحت اشراب القوات المسلحة المصرية.
اقيم هذا المشروع على مساحة تصل إلى 4000 فدان فهى تضم نحو ثلث إنتاح محافظة كفر الشيخ من الاسماك.
مشروع مزرعة برسيق
تعد واحدة من أكبر مزارع الهئية العامة للثروة السمكية والتى تبلغ مساحتها 2000 فدان، وهي عبارة عن "مجمع سمكي" به مزرعة سمكية ومصنع أعلاف ومفرخ سمكي ومركز تدريب، وتم تقسيمها إلى أحواض وتنتج كميات كبيرة من مختلف أنواع الأسماك كالبورى الطوبار والبلطي والمبروكة وذلك للتخفيف من أعباء المواطنين وتوفير الأسماك بالجودة والأسعار الاقتصادية أمام جمهور المستهلكين.
مشروع بحيرة عرب العليقات
وشهدت محافظة القليوبية، أول مشروع للاستزراع السمكى على أرض المحافظة، وجرى إنزال ٥ دفعات من زريعة الأسماك ببحيرة "عرب العليقات" بالخانكة، والتى تقدر بحوالى٨٠ ألف أصبعية بلطى، والتى تقع على مساحة ٨٥ فدانًا، والتى جرى إطلاق أربع دفعات بحوالى ٣١٠ آلاف زريعة سمكية.
مشروعات الاستزراع السمكى بهيئة قناة السويس
افتتحها الرئيس عدالفتاح السيسي المرحلة الأولى والثانية من مشروع الهيئة ، بطاقة ١٠٤٤ حوضًا كخطوة استرشادية من المرحلة الأولى نحو استكمال المشروع الكبير بطاقة ٤٤٤٠ حوضًا، على أن يتم مشروع الاستزراع السمكى يقع شرق قناة السويس فى محيط مدينة القنطرة شرق، وتشرف علية هيئة قناة السويس، مساحة مشروع الاستزراع السمكى ٧٥٠٠ فدان، وبه ٤٠٠٠ حوض لأنواع مختلفة من الأسماك.
مشروعات مناطق الملق والمنزلة بدمياط
كان لمحافظة دمياط نصيب الاسد من محافظات الجمهورية من مشروعات الاستزراع السمكى حيث توجد أكثر من ١٣٠٠ مزرعة سمكية بالمحافظة، ما بين قرى شطا والسيالة وغيرهما من القرى والمراكز بالمحافظة، حيث يوجد مناطق لا تصلح للزراعة تسمى ا"لملق"بها المئات من المزارع السمكية بالمحافظة، خاصة المناطق المطلة على بحيرة المنزلة بدمياط.
احصائيات وزارة التخطيط حول الاستزراع السمكى في مصر
بلغ حجم إنتاج مصر من الأسماك عام 2015 نحو 1.5 مليون طن بقيمة 23 مليار جنيه، مرتفعا خلال عام 2016 إلى 1.7 مليون طن بقيمة 32 مليار جنيه، وفى عام 2017 بلغ حجم الإنتاج السمكى 1.820 مليون طن بزيادة 6.8% عن العام السابق له، ويرجع الفضل فى ذلك إلى المزارع السمكية، والتى احتلت المرتبة الأولى من إجمالى الكميات المنتجة من السمكة بنسبة 79.2%.
وطبقا للبيانات المعلنة من وزارة التخطيط، سجل حجم إنتاج مصر من الأسماك بنهاية عام 2018 نحو 1.870 مليون طن، بزيادة بلغت نسبتها 2.7%، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج إلى 2 مليون طن خلال 2019، مرتفعا إلى 2.3 مليون طن بحلول 2020، خاصة بعد التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى والتى يشكل إنتاجها نحو 75% من إجمالى إنتاج الأسماك فى مصر.
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