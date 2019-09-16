جدارة.. دليلك الكامل عن التوظيف الإلكتروني (خطوات وطرق التسجيل ونتائج القبول والوظائف المتاحة)

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على تقديم الخدمات للأشقاء بالمملكة، نقدم لكم الدليل الكامل حول موقع جدارة، من خطوات وطرق التسجيل على الوظائف المتاحة إلى نتائج القبول عليها.

1- خطوات التسجيل الجديد في موقع جدارة





موقع جدارة ، يجب الضغط على عبارة "تسجيل جديد" في أعلى الصفحة. - عند دخول المتقدم على الصفحة الرئيسية لطلب التوظيف الإلكتروني لتسجيل طلب جديد في، يجب الضغط على عبارة "تسجيل جديد" في أعلى الصفحة.





- إضافة رقم الهوية الوطنية "الذي يتكون من 10 خانات أرقام فقط بدون أي فواصل".





- إضافة تاريخ الميلاد للمتقدم "التاريخ الهجري".





- إضافة الصورة الرمزية الظاهرة أسفل الصفحة المكونة من ستة أرقام.





نظام موقع جدارة بعض الوقت لتدقيق معلوماتك وستعرض البيانات الشخصية. - ثم الضغط على عبارة "استمرار" أسفل الصفحة لمتابعة خطوات التسجيل، وقد يستغرقبعض الوقت لتدقيق معلوماتك وستعرض البيانات الشخصية.





- عند تسجيل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ستظهر لك البيانات الشخصية من قاعدة المعلومات، ويجب على المتقدم أو المتقدمة التأكد من ظهور البيانات الشخصية الخاصة به، وصحتها في حال عدم ظهورها في الحقول المخصصة أو في حال كون البيانات الشخصية الظاهرة لا تتطابق مع بيانات المسجل الشخصية عليه التأكد من صحة رقم الهوية الوطنية المضاف إذا كان غير صحيح إعادة الدخول بالرقم الصحيح ويمكن طلب المساعدة عن طريق أيقونة الدعم والمساندة الموجودة على موقع التقديم.





- إضافة بيانات الحالة الصحية للمتقدم أو المتقدمة وتحديد نوع الإعاقة إن وجدت.





- إضافة بيانات الاتصال التي يمكن التواصل من خلالها مع المتقدم أو المتقدمة بشكل كامل مع مراعاة صحة ودقة البيانات المدخلة، علما بأن تسجيل البريد الإلكتروني الصحيح يرتبط ارتباطًا كليًا، بتحقق تواصل الوزارة مع المتقدمين لعدة أغراض تتعلق بعملية التوظيف بالإضافة إلى إمكانية الحصول على كلمة السر عند نسيان كلمة السر الخاصة حيث يتم عند تسجيل رقم الهوية الوطنية والبريد الإلكتروني المدخل بطلب التقديم بشكل صحيح إرسال كلمة السر الجديدة على نفس البريد الإلكتروني.









خطوات وطرق تسجيل الدرجة العلمية على موقع جدارة





يجب على المتقدم إضافة جميع الحقول بشكل كامل مع مراعاة صحة المعلومات المضافة، ثم يبدأ المتقدم بإضافة بياناته كما يلي:





- تحديد الدرجة العلمية الحاصل عليها المتقدم بموجبها.





- تحديد المؤسسة العلمية التي تم التخرج منها.





- تحديد نظام الدراسة الذي أنهى بواسطته تعليمه للدرجة العلمية المتقدم بها سواء "انتظام - انتساب - تعليم عن بعد".





- التخصص "كما هو مسجل في الدرجة العلمية من مصدرها".





- تحديد نوع المعدل، أي من ("4"، أو من "5"، أو نسبة مئوية)، وتحديد المعدل "حسب ما هو مسجل في الدرجة العلمية".





- تحديد نوع الدرجة العلمية سواء كانت (تربوية - غير تربوية + الدبلوم العام في التربية - أو غير تربوية).





- إضافة تاريخ التخرج "وهو تاريخ تحرير الوثيقة" يقصد به تاريخ اعتماد الوثيقة باليوم والشهر والسنة من الجامعة أو الكلية أو المعهد التي تخرج منها، حيث أن تحديد تاريخ التخرج باليوم والشهر والسنة متطلب أساسي لاعتماد الدرجة العلمية، وعدم اكتمال تاريخ التخرج باليوم والشهر والسنة سيؤدي إلى عدم اكتمال متطلبات التقديم على موقع جدارة ، لإيضاح التاريخ المقصود يمكن الأخذ بالتالي:





- تاريخ انعقاد مجلس الجامعة المعتمد لنتائج التخرج والمدون في الوثيقة باليوم والشهر والسنة فإذا لم يتوفر.





- تاريخ التخرج المحرر بالوثيقة باليوم والشهر والسنة فإذا لم يتوفر.





- تاريخ تحرير الوثيقة المدون بها باليوم والشهر والسنة.





- من لم يتوفر في درجته العلمية تاريخ اعتماد الوثيقة من مصدرها أو تحرير الوثيقة وفقًا لما أشير إليه في الفقرات السابقة، عليهم مراجعة قسم القبول والتسجيل بالمؤسسة التعليمية التي تم التخرج منها للحصول على ما يثبت تاريخ التخرج الفعلي باليوم والشهر والسنة، ومن ثم يسجل في موقع جدارة





- يشترط ألا يكون تاريخ التخرج المدون من قبل المتقدم على الإنترنت سابقاً لتاريخ اعتماد مجلس الجامعة للنتيجة.





- من متطلبات استكمال طلب التقديم ارفاق نسخة من الدرجة العلمية المتقدم بها التي حددت بياناتها في الجزء الخاص بالدرجة العلمية من الطلب وفقاً للمواصفات المحددة في النموذج.





- تحديد كلمة المرور بحيث لا تقل عن 8 خانات ومكونة من أرقام وحروف الحروف باللغة الإنجليزية تحتوى على حرف كبير واحد على الأقل، من ثم تأكيد كلمة المرور.





- توقيع الإقرار الخاص بتأكيد صحة ودقة البيانات التي تمت إضافتها من خلال التأشير في المربع الخاص أمام عبارة الإقرار وتحمل مسؤولية صحة البيانات ولا يعتبر الطلب مكتملاً إلا بعد تأكيد الموافقة على الإقرار.





- الضغط على عبارة "حفظ" أسفل الصفحة لحفظ الطلب.





- ثم تأتي مرحلة التدقيق والتحقق من وزارة الخدمة المدنية.





مرحلة التدقيق والتحقق





- من شروط التقدم للإعلانات الوظيفية بمختلف السلالم اجتياز مرحلة التدقيق والتحقق عبر موقع جدارة .





- في حال رفض نسخة الوثيقة المرفقة من قبل المتقدم أو المتقدمة لعدم جودة التصوير مما أثر على وضوح البيانات يتاح للمتقدمين إعادة بعث نسخة أخرى بجودة عالية خلال يومين من تاريخ رفض النسخة الأولى بعد ذلك يتم الغاء الطلب وعلى المتقدم إعادة بناء طلبه من جديد.





موقع جدارة - يرسل نتيجة مرحلة التدقيق والتحقق من المرفقات عبر البريد الإلكتروني الذي حدده المتقدم في معلومات الاتصال بالطلب.





- يحق للمتقدم رفع اعتراض على نتيجة مرحلة التدقيق والتحقق التي يتم عرضها له في سجل التدقيق والتحقق والتصحيح الذي أجرته الوزارة على بياناته بموجب النسخة المرفقة من قبله خلال ثلاثة أيام تبدأ من وقت إرسال النتيجة من الوزارة للمتقدم عبر البريد الإلكتروني، لن ينظر في الاعتراضات التي تتجاوز التوقيت المحدد أعلاه .





- يعتبر رأي مسئول النظر في اعتراضات المتقدمين أو المتقدمات على نتيجة مرحلة التدقيق والتحقق نهائيًا ويتم الالتزام به واعتماده.





- لا يمكن التعديل أو الإضافة على الدرجة العلمية في الطلب أثناء مرحلة التدقيق والتحقق.



