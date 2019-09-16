الإفتاء توضح شروط خلع الحجاب لـ"القواعد من النساء"

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تقدم دار الإفتاء، بثا مباشر للرد على أسئلة المتابعين، حيث يقوم أحد رجال دار الإفتاء بمتابعة الأسئلة والرد عليها بشكل يوضح لهم صحيح الدين.



حيث وجهت سيدة، سؤالا، إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، قائلة: "ما حكم خلع الحجاب للقواعد من النساء؟".



ومن ناحيته أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، أن المقصود بقواعد النساء هن السيدات التي وصلن لسن كبير جدا، وأصبح الرجال لا يرغبن فيهن، كما انقطعت رغبتهن في الزواج.



وقال الشيخ محمود شلبي، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، إنه لو بلغت إمرأة سن كبيرة، ولكن ذات هيئة تجذب الرجل إليها، أو تكون في محل نظر من الرجال، أو بها مطمع، فلا يجب أن تخلع الحجاب، والأفضل أن تستعفف، مستدلا بقول الله تعالى، "وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (60)



ووجه شخص، سؤالا عن الطريقة المثلى للاغتسال، فأجاب أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجب أن يغمر الجسم كله بالماء من أوله لآخره، وهناك سنن يمكن اتباعهاا مثل الوضوء أولا قبل الاغتسال.



ونوه الشيخ محمود شلبي، بأنه يجب أن نعد الطفل من سن 7 سنوات على الصلاة، حتى يتعود عليها، عندما تكون فرضًا عليه، موضحًا أن خلق حالة التعود على االصلاة مسئولية مشتركة بين الأب والأم معًا.

