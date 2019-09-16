ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الإفتاء توضح شروط خلع الحجاب لـ"القواعد من النساء"

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 03:21 م
Advertisements
الإفتاء توضح شروط خلع الحجاب لـالقواعد من النساء
دار الإفتاء
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
تقدم دار الإفتاء، بثا مباشر للرد على أسئلة المتابعين، حيث يقوم أحد رجال دار الإفتاء بمتابعة الأسئلة والرد عليها بشكل يوضح لهم صحيح الدين.

حيث وجهت سيدة، سؤالا، إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، قائلة: "ما حكم خلع الحجاب للقواعد من النساء؟".

ومن ناحيته أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، أن المقصود بقواعد النساء هن السيدات التي وصلن لسن كبير جدا، وأصبح الرجال لا يرغبن فيهن، كما انقطعت رغبتهن في الزواج.

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، إنه لو بلغت إمرأة سن كبيرة، ولكن ذات هيئة تجذب الرجل إليها، أو تكون في محل نظر من الرجال، أو بها مطمع، فلا يجب أن تخلع الحجاب، والأفضل أن تستعفف، مستدلا بقول الله تعالى، "وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (60)

ووجه شخص، سؤالا عن الطريقة المثلى للاغتسال، فأجاب أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجب أن يغمر الجسم كله بالماء من أوله لآخره، وهناك سنن يمكن اتباعهاا مثل الوضوء أولا قبل الاغتسال.

ونوه الشيخ محمود شلبي، بأنه يجب أن نعد الطفل من سن 7 سنوات على الصلاة، حتى يتعود عليها، عندما تكون فرضًا عليه، موضحًا أن خلق حالة التعود على االصلاة مسئولية مشتركة بين الأب والأم معًا.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
-
x
21:00
-
وست هام يونايتد
الدوري الإيطالي
تورينو
-
x
20:45
-
ليتشي
الدوري الإيطالي
دوري أبطال آسيا 2019
السد - قطر
-
x
17:45
-
النصر - السعودية