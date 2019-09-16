ترامب يؤكد: لا نحتاج إلى نفط وغاز الشرق الأوسط

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة عازمة على دعم حلفائها، وذلك بعد الهجوم على منشآت نفط سعودية، إلا أنه لفت في الوقت نفسه إلى أن الولايات المتحدة لم تعد في حاجة إلى نفط أوغاز الشرق الأوسط.

وكتب على حسابه على تويتر "لأننا حققنا أداءً جيداً للغاية في الطاقة على مدار الأعوام القليلة الماضية شكراً للسيد الرئيس!، أصبحنا مُصدّراً صافياً للطاقة، والمنتج الأول للطاقة في العالم".

وأضاف "لا نحتاج إلى نفط وغاز الشرق الأوسط، وفي الواقع لدينا عدد قليل جداً من الناقلات هناك، إلا أننا سنساعد حلفاءنا".

وسبق لترامب القول في تغريدة سابقة: "تعرضت إمدادات النفط في السعودية للاعتداء. وهناك سبب للاعتقاد بأننا نعرف الجاني، نحن على أهبة الاستعداد اعتماداً على التحقق، لكننا ننتظر أن نسمع من السعودية ما يعتقدون أنه سبب هذا الهجوم، وبأي شروط سنتحرك!".

ورغم إعلان الحوثيين المسؤولية عن الهجوم على السعودية، اتهم كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية إيران بأنها "وراء الهجوم".

أوعز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات له اليوم الاثنين، إلى استخدام المخزون النفطي الاحتياطي عند الضرورة للمحافظة على استقرار السوق.

وأكد ترامب، أنهم ينتظرون تفاصيل من السعودية حول المسؤول عن الهجوم على منشآت أرامكو للرد العسكري، معلقًا: "مستعدون للرد العسكري حال تأكد السعودية من الفاعل وتحت أي شروط".

وتابع: "الأخبار الكاذبة تقول بأنني مستعد لقاء إيران بدون شروط ولكن هذا غير صحيح".

وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعلنت صباح السبت، السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص، منوهة أن الحريقين اندلعا في المعملين نتيجة استهدافهما بطائرات من دون طيار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وباشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار.

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، مساء اليوم السبت، إن التحقيقات جارية بشأن الهجوم الإرهابي على معملي شركة أرامكو السعودية لمعرفة الأطراف المتورطة، وفقاً لما ورد عن "سكاي نيوز".

وأكد المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، أن التحالف بقيادة السعودية، مستمر باتخاذ وتنفيذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التهديدات الإرهابية للحفاظ على المقدرات الوطنية وكذلك أمن الطاقة العالمي وضمان استقرار الاقتصاد العالمي.

كانت قد أعلنت الداخلية السعودية، صباح اليوم السبت، السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" النفطية استهدفا بطائرة مسيرة.، وجاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية، عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية.



