"البترول": اعتماد نتائج أعمال شركتى الأسكندرية والبتروكيماويات المصرية





رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اعمال الجمعيات العامة لشركتى الأسكندرية للبترول والبتروكيماويات المصرية بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لاعتماد نتائج اعمال العام المالى 2018/2019.





وأكد الملا خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة الأسكندرية للبترول أن قطاع البترول يعمل على تحقيق هدفين رئيسيين في معامل التكرير أولهما هو تحقيق التشغيل الآمن لمنظومة العمل بالمعامل والثانى هو تعظيم دورها في توفير امدادات الوقود محليا ًمن خلال زيادة الكميات المنتجة من هذه المعامل من المنتجات البترولية ذات الجودة العالية وتقليل الحاجة تدريجياً الى الاستيراد مشدداً على ضرورة الاستمرار في تطوير العنصر البشرى بمعامل التكرير واكسابه المهارات اللازمة لاستيعاب التطورات التكنولوجية المتلاحقة بهذه الصناعة .





وأوضح الكيميائى مدحت بهجت رئيس شركة الإسكندرية للبترول، أن كميات الخام التي تم تكريرها بواسطة معمل الشركة قد ارتفعت بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق لتبلغ حوالى 8ر4 مليون طن ليسهم في توفير منتجات بترولية قيمتها أكثر من 55 مليار جنيه ساهمت في توفير جانب من احتياجات السوق المحلى من السولار والبوتاجاز والمازوت والبنزين عالى الأوكتين ووقود الطائرات والزيوت عالية الجودة والأسفلت والشموع والمذيبات، بالإضافة الى تصدير الفائض من بعض المنتجات وإمداد شركات البترول الإستثمارية (أموك وأنربك وأسبك وإيلاب) باحتياجاتها من المواد الخام المغذية لمشروعاتها بلغت قيمتها 3ر1 مليار دولار.





وأضاف أن الشركة ساهمت في تدبير احتياجات المشروع القومى للطرق من منتج الأسفلت من خلال الإنتاج والاستيراد حيث بلغ اجمالى الكميات التي تم تدبيرها نحو 593 الف طن اسفلت، مشيرا الى ضخ استثمارات قدرها اكثر من 290 مليون جنيه خلال العام لتنفيذ مشروعات الاحلال والتجديد وتطوير أنظمة الامن والسلامة وتطوير المنطقة الجغرافية البترولية بالأسكندرية.





وأوضح انه تم تصدير منتجات بترولية (ترباين ومازوت والمقطرات) بأكثر من 400 مليون دولار إلى إيطاليا وأسبانيا وفرنسا ومالطة وقبرص وجورجيا وتونس ولبنان.





وخلال رئاسته الجمعية العامة لشركة البتروكيماويات المصرية، أكد الملا أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول والامكانيات المتاحة بشركة البتروكيماويات المصرية، مشدداً على ضرورة الإسراع بتطوير خطوط إنتاج الشركة وتفعيل خطط التوسعات لتحقيق نقلة نوعية للشركة انطلاقا من ان البتروكيماويات هي صناعة القيمة المضافة التي تحقق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لثروات مصر البترولية.





وأوضح الدكتور محمد عبدالعزيز رئيس شركة البتروكيماويات المصرية، أن العام شهد وضع وتنفيذ سياسات وآليات جديدة للعمل تهدف لتنفيذ مشروعات وبرامج إزالة الاختناقات والاحلال والتجديد بالوحدات الانتاجية للحفاظ عليها وتحقيق التشغيل الآمن والوصول الى افضل أداء حيث بلغ اجمالى الاستثمارات التي تم ضخها في خطة الاحلال والتجديد نحو 515 مليون جنيه، مشيرا الى أن قيمة منتجات الشركة من البولى فينيل كلوريد والصودا الكاوية وحامض الهيدروكلوريك بلغت حوالى 6ر1 مليار جنيه ، وبلغ اجمالى المبيعات حوالى 5ر1 مليار جنيه ساهمت في مد السوق المحلى بإحتياجاته، وتصدير جانب من انتاجها الى الأسواق الأوروبية في كل من بولندا وقبرص وبلغاريا واليونان وإيطاليا واسبانيا ، بالإضافة إلى الهند حيث تم فتح أسواق تصديرية جديدة لتلك المنتجات للمساهمة في توفير إيرادات بالنقد الاجنبى حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات حوالى 24 مليون دولار.





وأشار الى إعداد خطة للتوسعات المستقبلية في مصانع شركة البتروكيماويات المصرية لزيادة الطاقة الإنتاجية لتبلغ 200 ألف طن سنوياً من مادة البولى فينيل كلورايد (PVC) باستثمارات تقدر بنحو 300 مليون دولار وتشمل مشروعات رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع الكلور واستكمال الخط الجديد بمصنع الفينيل كلورايد مونمر (VCM) بالإضافة إلى تنفيذ خط انتاج جديد بمصنع البولى فينيل كلورايد (PVC).





حضر أعمال الجمعيات المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والمحاسبة نبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات وممثلى وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.







