عبدالرازق توفيق يقترح استحداث جائزتين ضمن مسابقة دبي للصحافة

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أكد الكاتب الصحفي عبدالرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، ضرورة استحداث جائزتين ضمن جوائز مسابقة دبي للصحافة للصحافة العربية، في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة، الأولى تتعلق بخلق استراتيجية إعلامية للتصدي للتطرف والإرهاب والعنف، والثانية استراتيجة تتصدى لخطر "السوشيال ميديا"، في ظل العمليات الممنهجة لتزييف الوعي والهدم والتشكيك ونشر الشائعات.



وقال خلال لقاء نظمته نقابة الصحفيين، اليوم، لنادي دبي للصحافة، إن المنطقة أصبحت تواجه حرب جديدة غير مسلحة، تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وأدوات ساعدت على سرعة انتشار المعلومة، بغض النظر عن مدى دقتها، مشددًا على ضرورة خلق استرتتيجية إعلامية قادرة على مواجهة تحديات المنطقة.



وكانت نظمت نقابة الصحفيين، اليوم، لقاءً مفتوحًا مع نادي دبي للصحافة، برئاسة منى غانم، بمقر النقابة، وذلك بحضور مدير النادي ميثاء بوحميد، وعدد من القيادات الإعلامية الإماراتية، وذلك بحضور نقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان وأعضاء مجلس النقابة.



كما حضر عدد من رؤساء التحرير الصحف الخاصة والحزبية، وعدد من كبار الكُتاب والإعلاميين، على رأسهم الكاتبة الصحفية أمينة شفيق، والكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، والكاتب الصحفي محمد الباز رئيس مجلسي وتحرير جريدة الدستور، وعلي حسن رئيس تحرير ومجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، والإعلامي وائل الإبراشي، وعمادالدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، والكاتب الصحفي ياسر رزق، وآخرون.



ووجهت منى غانم، رئيس نادي دبي للصحافة، الشكر لكل من شارك في الجلسة، قائلة: "تعمدت أن أسلم على كل شخص حضر اليوم للترحاب به، زيارتنا لتوطيد العلاقات المصرية الإماراتية، واليوم نحن نجلي ما تم تأسيسه في صحافتنا".



وكان استقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أمس، منى غانم المري مدير المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ورئيس نادي دبي للصحافة، والوفد المرافق لها؛ حيث بحث الجانبان سُبل تعزيز آليات التعاون في مختلف المجالات الإعلامية بين مصر والإمارات، من تبادل برامجي وإخباري، وتفعيل التدريب المشترك.

