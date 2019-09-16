نتنياهو يتعهد بضم جميع المستوطنات في الضفة الغربية

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تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بضم جميع المستوطنات في الضفة الغربية، بما في ذلك الجيب الواقع في قلب أكبر مدينة فلسطينية، في خطوة أخيرة بدا أنها تهدف إلى تعزيز الدعم القومي في اليوم السابق للإنتخابات.



ويخوض نتنياهو، في سباق مشدود مع وجود مشاكل قانونية معلقة عليه، ويقاتل من أجل بقائه السياسي، في الأسابيع الأخيرة من حملته، كان يبشر بوعود متشددة تهدف إلى جذب المزيد من الناخبين إلى حزب الليكود وإعادة انتخابه في تصويت متكرر لم يسبق له مثيل يوم الثلاثاء.



وقال نتنياهو في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، وهي جزء من إحدى وسائل الإعلام في الساعة الحادية عشرة: "إنني أعتزم توسيع السيادة على جميع المستوطنات وكتل المستوطنات"، بما في ذلك "المواقع التي لها أهمية أمنية أو مهمة لتراث إسرائيل".



وعندما سئل عما إذا كان ذلك يشمل مئات اليهود الذين يعيشون تحت حراسة عسكرية مكثفة وسط عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مدينة الخليل المضطربة، أجاب نتنياهو "بالطبع".



ويتوجه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء في الانتخابات الثانية هذا العام، بعد فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف بعد انتخابات أبريل، مما أدى إلى حل البرلمان.



وقدم نتنياهو سلسلة من التعهدات الطموحة في محاولة لحشد الدعم، بما في ذلك الوعد بضم غور الأردن، وهي منطقة تعتبر حتى الإسرائيليين المعتدلين إستراتيجية ولكن يعتبرها الفلسطينيون سلة الخبز لأي دولة مستقبلية.



وعقدت السلطة الفلسطينية، للاحتجاج على هذا الإعلان اجتماعًا لمجلس الوزراء في قرية فصايل في وادي الأردن اليوم الاثنين، أي بعد يوم من اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في مكان آخر في الوادي.



وقال رئيس الوزراء محمد شتية في بداية الاجتماع "وادي الأردن جزء من الأراضي الفلسطينية وأي مستوطنة أو ضم غير شرعي".



وأضاف: "سنقاضي إسرائيل أمام المحاكم الدولية لاستغلالها أرضنا وسنواصل كفاحنا ضد الاحتلال على الأرض الفلسطينية في المنتديات الدولية."



ويزعم النقاد أن تعهدات نتنياهو، إذا تم تنفيذها، ستشعل الشرق الأوسط وتزيل أي أمل فلسطيني متبقي في إقامة دولة منفصلة، ونفى خصومه السياسيون حديثه عن الضم كحيلة انتخابية، وأشار إلى أنه امتنع عن ضم أي إقليم خلال فترة حكمه التي استمرت أكثر من عقد.



واستولت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية من الأردن في حرب عام 1967.



ويعيش الآن أكثر من 2.5 مليون فلسطيني في الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى حوالي 700000 مستوطن يهودي.



ولقد ضمت إسرائيل بالفعل القدس الشرقية في خطوة غير معترف بها دوليًا. يعتبر المجتمع الدولي، إلى جانب الفلسطينيين، بأغلبية ساحقة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير شرعية.



وسيكون تصويت يوم الثلاثاء إلى حد كبير استفتاء على نتنياهو، الذي تخطى هذا العام رئيس الوزراء المؤسس لإسرائيل كقائد طويل الأمد في البلاد.



ولقد اعتبر نفسه المرشح الوحيد القادر على مواجهة تحديات إسرائيل الكثيرة. لكن خصومه يقولون إن مشاكله القانونية - بما في ذلك توصية من المدعي العام لإدانته بالرشوة والاحتيال وانتهاك تهم الثقة - تلوح في الأفق بحيث لا يستطيع الاستمرار.



