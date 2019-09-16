مواجهة خاصة بين حمد الله وبونجاح في مباراة النصر والسد

المواجهات الخاصة والفردية هي جزء لا يتجزأ من مباريات القمة دومًا، على طريقة ما كان يحدث بين رونالدو وميسي في الكلاسيكو، اليوم ستكون لدينا مواجهة بين اثنين من أفضل مهاجمي الكرة العربية في المواسم الأخيرة، وهم عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي، وبين بغداد بونجاح مهاجم السد القطري.









لمن ستكون الغلبة اليوم في موجهة "حمد الله Vs بغداد بونجاح"، ومن سيكون القادر على قيادة فريقه لبلوغ دور نصف النهائي في دوري الأبطال؟









الأرقام تقول إن بونجاح هو الأجهز لهذه المواجهة، حيث شارك المهاجم المتوج ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019 رفقة منتخب بلاده، في 9 مباريات هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدفين، وسدد 14 كرة على مرمى المنافسين، وخلال هذه المباريات صنع هدفين لزملائه، ومرر 7 كرات حاسمة، ووقع في التسلل 20 مرة، بحسب ما تشير إحصائيات OPTA.









في حين يأتي عبد الرزاق حمد الله بأرقامه القياسية الخرافية، حيث يعد اللاعب المغربي هو أكثر من سجل أهداف على مستوى العالم خلال عام 2019، متفوقًا حتى على ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، حيث سجل اللاعب 40 هدف مع النصر منذ بداية العام الجاري.









ولكن هذا الموسم، قد بدأ بشكل سيء للغاية بالنسبة لعبد الرزاق حمد الله، حيث تعرض اللاعب للإصابة في أول مباراة له مع الفريق السعودي في إفتتاح مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وكذلك غاب اللاعب قبلها عن المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 مع منتخب المغرب، وذلك لأسباب بعيدة كل البعد عن المستطيل الأخضر.









ويذكر أن مباراة النصر السعودي أمام السد القطري تقام في إطار مباريات إياب دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا في نسختها الحالية، وذلك في تمام الساعة السابعة الإ ربع بتوقيت السعودية، والسادسة الإ ربع بتوقيت القاهرة، مساء اليوم الأثنين الموافق 16 سبتمبر.