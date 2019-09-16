من برج العذراء للسم القاتل..7 مفارقات مثيرة في "سوبر" الأهلي والزمالك

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية صوب ملعب "برج العرب" بالاسكندرية مساء الجمعة القادم الموافق 20 سبتمبر الحالي، لمتابعة القمة النارية بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري لموسم 2017 - 2018.









ويتطلع النادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر لتحقيق الفوز على غريمه التقليدي الزمالك والتتويج بلقب السوبر المحلي للمرة الـ 11 في تاريخه، حيث ينفرد بالرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجًا باللقب، بينما يبحث الفارس الأبيض بقيادة الصربي ميتشو عن تحقيق رابع ألقابه بالبطولة.









ويستعرض " الفجر الرياضي " في هذا التقرير بعض المفارقات والحقائق المثيرة من لقاء القمة المرتقب بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري:









1- "سوبر" في غير الأوان









من المفارقات الغريبة في لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم 20 سبتمبر الجاري، أن هذا لقاء السوبر الخاص بالموسم قبل الماضي 2017 - 2018، والذي استمر تأجيله عدة مرات حتي استقر الأمر على إقامته في هذا الموعد، وبعد تحديد طرفي لقاء السوبر المحلي لموسم 2018 - 2019 والذي سيجمع بين "القطبين" أيضًا ولكن لم يتم تحديد موعده حتي الآن.









2- احذر يا "فايلر" السوبر فيه سم قاتل





حلم أي مدرب أن تكون بدايته مع فريقه الجديد بالتتويج ببطولة لكسب ثقة الجمهور، لكن السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد والذي يمتلك فرصة ذهبية لتحقيق كأس السوبر أمام الزمالك في أول مباراة محلية له مع الفريق، سيكون أمام خطر حقيقي للرحيل المبكر عن القلعة الحمراء حال تحقيق هذه البطولة.









سبق "فايلر" اثنين من مدربي الأهلي الأجانب كانت بدايتهما تحقيق كأس السوبر مع الفريق، ولكنهما لم يستمران طويلًا في القيادة الفنية للمارد الأحمر، الأول كان البرتغالي توني أوليفيرا حقق لقب السوبر عام 2003 في أول مباراة له مع الفريق علي حساب الزمالك بالفوز عليه 3-1، لكنه رحل سريعًا عن الفريق بعدما فشل في التتويج بالدوري وخرج من دوري أبطال إفريقيا.









أما الثاني كان الاسباني "جاريدو"، وحقق كأس السوبر في مباراته الثالثة مع الأهلي عام 2014 علي حساب فريق الزمالك ايضًا وبالفوز عليه 5 - 4 بركلات الترجيح، لكنه رحل عن الفريق في نهاية الموسم رغم تتويجه بالكونفيدرالية، وذلك بعد خسارة لقب الدوري وكأس مصر، والخروج من دوري أبطال إفريقيا.













3- تعادل "مرتضي" و"الخطيب" في السوبر









نجح مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك في تحقيق عدة بطولات خلال رئاسته للقلعة البيضاء بين بطولات محلية وإفريقية، وحقق أيضًا محمود الخطيب خلال رئاسته للنادي الأهلي بعض البطولات المحلية منذ توليه رئاسة القلعة الحمراء في ديسمبر 2017، ولكن يتعادل "الخطيب" و"مرتضي" في عدد ألقاب السوبر المحلي، حيث حصد كل منهما اللقب مرة وحيدة خلال رئاستهما لكلا الناديين.









حقق الزمالك لقب البطولة المحلية في عهد "مرتضي" في موسم 2015- 2016 علي حساب الأهلي بالفوز عليه 3-1 بركلات الترجيح، بينما حقق الأهلي كأس السوبر في عهد "الخطيب" موسم 2016 - 2017 علي حساب المصري البورسعيدي بالفوز عليه 1-0.









4- قمة "السوبر" حمراء في "سبتمبر"









جمعت الأهلي والزمالك "مباراتين" فقط في بطولة كأس السوبر المصري خلال شهر "سبتمبر"، كان الفوز بهما حليف المارد الأحمر، حيث أقيمت المباراة الأولي في 14 سبتمبر 2014 وفاز الأهلي 5 - 4 بركلات الترجيح بعد إنتهاء اللقاء بالتعادل السلبي، أما الثانية كانت يوم 15 من نفس الشهر عام 2015 وفاز الأحمر 3 - 2.









أما انتصارات الزمالك في السوبر المحلي خلال شهر "سبتمبر" لم تكن علي حساب الأهلي، حيث فاز علي غزل المحلة 2-1 عام 2001، والمقاولون العرب 1- 0 عام 2002.









5- الصدام الأجنبي "فأل خير" علي الأهلي









تقابل الأهلي مع الزمالك في كأس السوبر المصري "مرتين" بقيادة أجنبية لكلاهما قبل المواجهة القادمة المقرر لها 20 سبتمبر الجاري، وتوج المارد الأحمر باللقب في المناسبتين.









المواجهة الأولي كانت عام 2003 وكان يقود الأهلي البرتغالي "توني أوليفيرا"، وكان يقود الزمالك مواطنه "نيلو فينجادا"، وفاز المارد الأحمر 3-1.









أما المواجهة الثانية كانت عام 2008 وكان البرتغالي "مانويل جوزيه" مدربًا للأهلي، بينما كان يقود الزمالك الألماني "راينر هولمان" وفاز الفريق الأحمر بهدفين دون مقابل.





6- فايلر وميتشو مواليد "برج العذراء"









من المفارقات في نهائي كأس السوبر المصري أن الثنائي السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي، والصربي ميتشو مدرب الزمالك من مواليد نفس الشهر وهو شهر "سبتمبر" والتي شاءت الأقدار أن يشهد أيضًا على مباراتهما الأولي علي الأراضي المصرية.









الصربي ميتشو من مواليد 1 سبتمبر لعام 1969، بينما السويسري رينيه فايلر من مواليد 13 سبتمبر لعام 1973، ومواليد هذا الشهر ينتميان فلكيًا لـ"برج العذراء".









7- بطولتان × أسبوعان









يمتلك الصربي "ميتشو" مدرب الزمالك فرصة ذهبية لتحقيق انجاز رائع بالتتويج بالتتويج ببطولته الثانية مع الفارس الأبيض خلال أقل من اسبوعين.









ميتشو بدأ مشواره مع الزمالك بالتتويج بكأس مصر في 8 سبتمبر الماضي، وأمامه فرصة لتحقيق ثاني بطولاته علي حساب الأهلي في كأس السوبر المحلي يوم 20 من الشهر نفسه أي خلال 12 يومًا فقط، وستكون هذه أسرع بطولتين بالنسبة للمدرب الصربي.