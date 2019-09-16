قرعة كأس العالم للأندية تضع الترجي في مواجهة بطل آسيا

أقيمت اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2019، قرعة كأس العالم للأندية التي ستحتضنها العاصمة القطرية الدوحة، وسيمثّل تونس فريق الترجي.





وقد وضعت القرعة ممثل الكرة الإفريقية الترجي الرياضي التونسي الحائز على لقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بالنسخة الأخيرة، في مواجهة بطل آسيا.



