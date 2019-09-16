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قرعة كأس العالم للأندية تضع الترجي في مواجهة بطل آسيا

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 02:37 م
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قرعة كأس العالم للأندية تضع الترجي في مواجهة بطل آسيا
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مروى الجلاصي
 
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أقيمت اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2019، قرعة كأس العالم للأندية التي ستحتضنها العاصمة القطرية الدوحة، وسيمثّل تونس فريق الترجي.

وقد وضعت القرعة ممثل الكرة الإفريقية الترجي الرياضي التونسي الحائز على لقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بالنسخة الأخيرة، في مواجهة بطل آسيا.

وتجدر الإشارة، إلى أنه لم يقع بعد تحديد النادي الذي سيواجه الترجي، بحكم أن مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، لازالت جارية.
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