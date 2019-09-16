رئاسية تونس 2019: تحيين النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2019، عن النتائج الحينية الأولية للانتخابات الرئاسية، بعد احتساب 39% من المحاضر.





وجاء ترتيب العشر الأوائل كالآتي:





قيس سعيد: 18.9% ما يعادل 253844 صوتا

نبيل القروي: 15% مايعادل 200776 صوتا

عبد الفتاح مورو: 13.1% ما يعادل 176531 صوتا

عبد الكريم الزبيدي: 9.9% ما يعادل 132636 صوتا

يوسف الشاهد: 7.2% ما يعادل 97251 صوتا

محمد لطفي المرايحي: 7% ما يعادل 93725 صوتا

أحمد الصافي سعيد: 6.3 % ما يعادل 84535 صوتا

سيف الدين مخلوف: 4.9% ما يعادل 65430 صوتا

عبير موسي: 3.9% ما يعادل 52101 صوتا

محمد المنصف المرزوقي: 3.8% ما يعادل 51442 صوتا