رئاسية تونس 2019: تحيين النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 02:34 م
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مروى الجلاصي
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أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2019، عن النتائج الحينية الأولية للانتخابات الرئاسية، بعد احتساب 39% من المحاضر.
وجاء ترتيب العشر الأوائل كالآتي:
قيس سعيد: 18.9% ما يعادل 253844 صوتا
نبيل القروي: 15% مايعادل 200776 صوتا
عبد الفتاح مورو: 13.1% ما يعادل 176531 صوتا
عبد الكريم الزبيدي: 9.9% ما يعادل 132636 صوتا
يوسف الشاهد: 7.2% ما يعادل 97251 صوتا
محمد لطفي المرايحي: 7% ما يعادل 93725 صوتا
أحمد الصافي سعيد: 6.3 % ما يعادل 84535 صوتا
سيف الدين مخلوف: 4.9% ما يعادل 65430 صوتا
عبير موسي: 3.9% ما يعادل 52101 صوتا
محمد المنصف المرزوقي: 3.8% ما يعادل 51442 صوتا
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