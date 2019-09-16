عاجل.. فيفا يحسم مشاركة الترجي في كأس العالم للأندية

حسم الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" مشاركة الترجي التونسي فى النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية بعد تأجيله إثر أزمته مع الوداد المغربي على لقب بطولة إفريقيا لغياب تقنية الفيديو في المباراة النهائية.





وأعلن الفيفا مشاركة الترجي في مونديال الأندية بعدما أجل قراره لحين صدور قرار لجنة الاستئناف من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" في أزمة المباراة النهائية والتي أصدرت فيما بعد قرارها بقبول طعن الوداد البيضاوى المغربي شكلا ورفضه من حيث المضمون والأصل ولذلك تم تنصيب بطل تونس زعيمًا للقارة الإفريقية في 2019.









ويلعب في كأس العالم للأندية في النسخة المقبلة بقطر فريق السد القطري وفريق هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة "بطل دورى أبطال أوقيانوسيا" ومونتيرى المكسيكى "بطل دورى أبطال كونكاكاف"، بطل دورى أبطال آسيا 2019 "، وبطل كوبا ليبرتادوريس مع الترجي التونسي ممثل قارة إفريقيا وبطلها.









ويصعد إلى الدور الثاني الفائز من لقاء السد القطري وبطل دورى أبطال أوقيانوسيا بجانب ممثلي أفريقيا وآسيا والكونكاكاف الذين سيتم اختيارهم دون اتباع أى ترتيب معين، فيما يلعب الفائزون فى الدور الثانى ممثلى الاتحاد الأوروبى أو الاتحاد الأمريكى الجنوبى فى نصف النهائي.





حكاية قصة الترجي والوداد





وقررت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تتويج الترجي التونسي بطلًا لبطولة دروي أبطال إفريقيا 2018 - 2019 بشكل رسمي، وذلك بعدما أعلنت اللجنة قبول طعن نادي الوداد المغربي شكلًا ورفضه من حيث المضمون والأصل، وأكدت بالتالي قرار لجنة الانضباط القاضي بتتويج الفريق التونسي بلقب البطولة القارية.



وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي أعلنت في أغسطس الماضي اعتبار الوداد المغربي منسحبًا من لقاء إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا وخسارته بالغياب مع تغريمه ماديا غرامة مالية قدرها 35 ألف دولار بالإضافة لتغريم رئيس النادي 20 ألف دولار لسلوكه غير اللائق ضد رئيس الكاف "أحمد أحمد"، كما أعلنت الترجي بطلا لرابطة الأبطال الإفريقية ولكن النادي المغربي قرر تقديم طعن ضد قرار لجنة الانضباط بخصوص تتويج الترجي التونسي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، وأصدرت لجنة الاستئناف قرارها اليوم الأحد، برفض طعن النادي المغربي مضمونًا وإعلان الترجي بطلًا للنسخة الماضية من دوري الأبطال بشكل رسمي.







