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رئاسية تونس 2019: إعادة فتح 8 صناديق إقتراع في سوسة بحضور عدل منفّذ

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 02:23 م
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رئاسية تونس 2019: إعادة فتح 8 صناديق إقتراع في سوسة بحضور عدل منفّذ
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مروى الجلاصي
 
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أكّدت منية اللطيف المكلفة بالإعلام لدى الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة، انتهاء أعوان الهيئة من عملية فرز الأصوات بالنسبة لمعتمدية أكودة، مقابل التقدم في فرز أصوات عدة معتمديات.

وأشارت اللطيف في تصريح لموزاييك، إلى أنّه سيتم إعادة فتح 8 صناديق اقتراع بحضور عدل منفذ للتثبت من تطابق الأصوات.

ولفتت إلى أنّ تعطّل عملية الفرز واحتساب أصوات الناخبين، كانت جرّاء عطب فني طرأ على الآلة الطابعة فجر اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019، مؤكّدة أنّه تمّ تجاوز الإشكال وتعزيز الفريق بآلة ثانية وقد يتم توفير أخرى ثالثة للتسريع في عملية الفرز.
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