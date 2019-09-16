هذا ما تعهد به نتنياهو حال فوزه بالانتخابات

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيضم التجمعات اليهودية في الخليل، ومستوطنة "كريات أربع" إذا فاز بالانتخابات، المقرر عقدها غدًا الثلاثاء.

ضم كريات أربع والتجمعات اليهودية في الخليل

ورداً على سؤال، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، عما إذا كان سيضم كريات أربع والتجمعات اليهودية في الخليل، أجاب نتانياهو :"بالطبع. ستصبح جزءاً من إسرائيل. ولكني أحتاج تفويضاً لتنفيذ الخطة"، على حد قوله.

بسط السيادة على مستوطنات الضفة الغربية

وأضاف أنه "تحدث عن خطته لبسط السيادة على مستوطنات الضفة الغربية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، وقال: "أبلغت ترامب بأني أخطط لبسط السيادة على جميع المستوطنات، بما في ذلك في التكتلات، والأراضي المحيطة بها، وجميع المستوطنات والمواقع التي لها أهمية من منظور أمني أو تراثي لإسرائيل".

وقال في المقابلة، وفقا ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست": "أبلغته أيضا بأنه لن يقتلع أحد، ولن أعترف بحق الفلسطينيين في العودة، وبأن تظل القدس موحدة. أبلغته بكل هذه الأمور".

وقال نتنياهو مجدداً، إن ترامب يعتزم إعلان خطته للسلام في الشرق الأوسط بعد فترة وجيزة من الانتخابات.

وأضاف "إننا نضع الحدود النهائية لإسرائيل، ولهذا فإن للأمر عمقاً وبعداً استراتيجياً".

ضم غور الأردن بالضفة الغربية

ويأتي تعهد نتنياهو بضم مستوطنات الخليل وكريات أربع، بعد تعهده بضم غور الأردن بالضفة الغربية، وهو ما قوبل بانتقادات إقليمية ودولية واسعة.

وتعهد نتنياهو بضم غور الأردن من جانب واحد، فور تشكيل الحكومة الجديدة، وطالب مؤيدي مثل هذه الخطوة بالتصويت لصالحه.

وكانت الحكومة الإسرائيلية عقدت اجتماعها أمس في غور الأردن، وصادقت على مقترح من نتانياهو بتقنين النقطة الاستيطانية "مافوؤوت يريحو" بغور الأردن.





وصادقت حكومة الإحتلال خلال جلستها على "شرعنة بؤرة استيطانية" جديدة في المنطقة لتصبح بذلك مستوطنة معترف بها إسرائيليا.

وجاءت الموافقة على شرعنة بؤرة "مفوؤوت يريحو" شمال مدينة أريحا الخاضعة للسلطة الفلسطينية بعد مقترح قدمه نتنياهو.

الحكومة الفلسطينية تقرر عقد جلستها الأسبوعية في الأغوار‎

أعلنت الحكومة الفلسطينية، أنها ستعقد جلستها الأسبوعية، اليوم الاثنين، في منطقة الأغوار، ردًا على اجتماع الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد، في الأغوار، بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيته ضمها لإسرائيل.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن ”مجلس الوزراء سيعقد جلسته الأسبوعية الساعة الـ12 ظهرًا، في قرية فصايل بالأغوار“.