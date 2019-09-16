بعد هجمات أرامكو.. "ترامب" يتعهد بوعد غامض بشأن النفط والغاز في الشرق الأوسط

تعهد الرئيس الأمريكي، بوعد غامض بمساعدة حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط، بعد الهجمات على المنشآت النفطية الهامة في المملكة العربية السعودية، وشهدت زيادة أخرى في التوترات في المنطقة.





وفي تغريدة، اليوم الاثنين، أكد "ترامب"، أن الولايات المتحدة، باعتبارها المصدر الأول للنفط الخام، ليس لديها مصلحة في الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط.





وكتب "ترامب": "لا نحتاج إلى النفط والغاز الشرق أوسطي، وفي الواقع لدينا عدد قليل جدًا من الناقلات هناك، لكننا سنساعد حلفائنا!".





في وقت سابق من اليوم، قال "ترامب"، إن الولايات المتحدة كانت "على أهبة الاستعداد للتحرك حسب التحقق" من الجاني وتنتظر النتائج التي توصل إليها المحققون السعوديون.





ولم يحدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بعد ما إذا كان يفكر في الرد العسكري، رسميًا، بعد غارات الطائرات بدون طيار على منشآت أرامكو النفطية، حيث ألقى وزير خارجيته مايك بومبيو باللوم على إيران في الهجمات، لكنه قال، إنه ينتظر المزيد من المعلومات من المملكة العربية السعودية. وتنفي إيران أي دور لها في الهجمات التي أعلنها متشددون يمنيون من الحوثيين.





لكن شبكة "سي إن إن"، أوردت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوح بإمكانية التحرك العسكري ردا على الهجوم الذي تعرضت له منشاتي نفط تابعتين لشركة "أرامكو" في المملكة العربية السعودية، بينهما معمل بقيق، أكبر معمل لتكرير النفط في العالم، وينتج 5% من الإنتاج العالمي.





وقال "ترامب"، عبر حسابه على "تويتر"، إن "إمدادات النفط السعودية تعرضت لاعتداء. هناك سبب للاعتقاد بأننا نعرف المجرم، ومتأهبون للرد حسب التأكيد، لكننا ننتظر أن نسمع من المملكة عمن يعتقدون أنه سبب هذا الهجوم، وتحت أي شروط سنتحرك".





كما أعلن "ترامب" أنه وجه السلطات الأمريكية بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجي إذا لزم الأمر، قائلا: "نتيجة للهجوم على منشأتي النفط السعوديتين، الذي قد يكون له تأثير على أسعار النفط، سمحت بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجي إذا لزم الأمر". وأضاف ترامب أن الكمية سوف تحدد لاحقا للحفاظ على إمدادات الأسواق من النفط.





وكانت المملكة العربية السعودية تعرضت لهجوم، السبت الماضي، استهدف منشأتي نفط في بقيق وخريص. وادعى الحوثيون اليمنيون مسؤوليتهم عن الهجوم.





وقال مصدر مسؤول بالإدارة الأمريكية، في تصريح لـCNN، إن الهجوم انطلق من إيران أو العراق، بينما نفى رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي استخدام الأراضي العراقية في الهجوم على السعودية.





وقالت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، إنه "من الضروري معرفة الحقائق قبل تحديد المسؤولية" بشأن الهجوم الذي استهدف معملي أرامكو في السعودية.





ودعا الاتحاد الأوروبي، إلى أكبر قدر من ضبط النفس بعد الهجوم الذي استهدف معملي أرامكو، السبت الماضي.





أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، إن التحقيقات جارية بشأن الهجوم الإرهابي على معملي شركة أرامكو السعودية لمعرفة الأطراف المتورطة، وفقاً لما ورد عن "سكاي نيوز".





وأكد المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، أن التحالف بقيادة السعودية، مستمر باتخاذ وتنفيذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التهديدات الإرهابية للحفاظ على المقدرات الوطنية وكذلك أمن الطاقة العالمي وضمان استقرار الاقتصاد العالمي.





كانت قد أعلنت الداخلية السعودية، صباح يوم السبت، السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" النفطية استهدفا بطائرة مسيرة.، وجاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية، عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية.





وأوضح المصدر ذاته، أنه "عند الرابعة، صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خري".





وأرجع الحريقين "نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار"، دون أن يحمل أحدا المسؤولية، قائلًا: إنه "بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما".



















