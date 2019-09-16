رئاسية تونس 2019: شبكة مراقبون تقرّ بمرور كل من قيس سعيد ونبيل القروي إلى الدور الثاني

أعلنت شبكة « مراقبون » اليوم الاثنين، أن كلا المترشحين قيس سعيد ونبيل القروي، قد مرا إلى الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي جرت يوم أمس الأحد.





وتحصل المترشح المستقل قيس سعيد على المرتبة الأولى بنسبة تقارب 18,4 بالمائة من مجموع الأصوات يليه المترشح عن حزب قلب تونس نبيل القروي بنسبة 15,5 بالمائة.





وأفاد رئيس شبكة مراقبون محمد مرزوق الاثنين في ندوة صحفية بالعاصمة، أنه تم الاعتماد على تقنية "الفرز السريع للأصوات"، من خلال عيّنة متكوّنة من 1001 مكتب اقتراع في كامل تراب الجمهورية.





وأكد المتحدث أن شبكة مراقبون (مجتمع مدني) تلتزم الحياد والمهنية القصوى في عملها، ولا سيّما في تجميع المعلومات خلال سير العملية الانتخابية، مشددا على ان النتائج الرسمية والنهائية تبقى من مشمولات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.