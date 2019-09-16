تفاصيل لقاء محافظ المنوفية ووفد الهيئة العربية للتصنيع (صور)

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استقبل اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، وفداً من الهيئة العربية للتصنيع برئاسة اللواء مهندس أحمد منظور، وذلك لبحث سبل التعاون بين المحافظة والهيئة لتوريد معدات قطاع تحسين البيئة والنظافة للوحدات المحلية للمراكز والمدن، بحضور سكرتير عام المحافظة، ومدير عام إدارة الشئون المالية والإدارية، ومدير عام إدارة التخطيط والمتابعة ومدير الادارة المالية ومدير إدارة الحسابات بالديوان العام.



حيث رحب محافظ المنوفية بهذا التعاون المثمر والبناء بين المحافظة والهيئة العربية للتصنيع، لما تتمتع به الهيئة من إمكانيات عالية وقدرة في تنفيذ الأعمال بجودة عالية وتوقيتات محددة بهدف رفع كفاءة قطاع تحسين البيئة ومنظومة النظافة بالمحافظة.



وأعرب وفد الهيئة عن سعادته بحسن الاستقبال وتواجده على أرض المنوفية، مشيراً إلى أن الهيئة تولي اهتماماً كبير بالتعاون مع المحافظة في العديد من المجالات ومشروعات البنية التحتية، خاصة قطاع تحسين البيئة والارتقاء بمنظومة النظافة من خلال الاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع.



وأكد المحافظ أن قطاع تحسين البيئة يتطلب وضع آليات عمل جديدة تتسم بسرعة التنفيذ لتطوير منظومة النظافة، موضحاً أن المحافظة لن تدخر جهداً في سبيل الارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل.



وذلك من خلال دعم الوحدات المحلية والمراكز والمدن بالمحافظة بالمعدات والآلات وصيانة المعدات الموجودة بشكل دوري، لظهور المحافظة بالمظهر اللائق والحضاري.



جدير بالذكر أن المحافظ كان قد شدد على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المراكز والمدن، باستمرار حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة من أماكن التجمعات بالقرى وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية، حفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري.



وبدأت الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبين الكوم بشن حملة نظافة مكبرة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق الرئيسية بقرى الوحدات المحلية بشبراباص و المصيلحة والبتانون ورفع 24 طن قمامة ونقلهم إلى المدفن الصحي بكفر داود بمدينة السادات.



وفي ذات السياق قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبين الكوم من خلال المشاركة المجتمعية بتطوير وتجميل المدخل الرئيسي لقرية الراهب بأحواض الزرع وإنارتها بأفرع الليد للرقي بالمظهر العام، يأتي ذلك للقضاء على جميع تراكمات القمامة والمحافظة علي الشكل الحضاري والمظهر الجمالي بقري ومركز مدينة شبين الكوم.



كما أفادت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الباجور بتنفيذ حملة نظافة بطريق المشروع وعزبة غيط شبرا التابعة للمدينة، حيث تم رفع ما يقرب من 20 طن قمامة بمعدات الحملة الميكانيكة بالباجور ونقلهم بالمدفن الصحي بالسادات.



كما أشارت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أشمون، إلى استمرار أعمال النظافة وإصلاح أعمدة الإنارة العامة واستعدالها حفاظاً على أرواح المواطنين.