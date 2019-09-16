أزمات الإنتاج والتسويق تلاحق المسلسلات.. فهل من منقذ؟!

تشهد الدراما التليفزيونية حاليًا حالة رواج بعدما أصبح هناك العديد من المسلسلات التى تعرض فى مواسم مختلفة، وليست مقتصرة على شهر رمضان فقط، لكن مع حدوث حالة الرواج تعرض عدد كبير من المسلسلات إلى أزمات إنتاجية وتسويقية، لتصبح هذه الأزمات شبحا يطارد عدد كبير من الأعمال الدرامية ويوفقها قبل خروجها للنور.

وفى السطور التالية يرصد "الفجر الفني" عددا من المسلسلات التى انتهى تصويرها، ولم يتم عرضها حتى الآن، وكذلك المسلسلات التى لم تعرض بسبب الأزمات التسويقية.

"السر"

مسلسل "السر" فبرغم انتهاء تصويره منذ فترة، وتردد خوضه السباق الرمضاني الماضى كما أشارت الفنانة وفاء عامر، ريم البارودى حيث نشرا صور لهما من كواليس المسلسل عبر صفحتهم الشخصية، والتأكيد على عرضه فى شهر رمضان لكنهما قاما بحذف صورهم سريعا، وأكدا أنها مجرد أمنية، ليس تأكيدا على ذلك.

وصرح المنتج محمد فوزى انه تلقى عروض من بعض القنوات لعرضه، ولكن هذه العروض لم تلق إعجابه، وأكد أنه فى انتظار العرض المناسب، وأنه يفكر فى تسويقه لبعض القنوات العربية التى تقدم عروضا جيدة ومتوفر بها الشروط التى يريدها.

المسلسل بطولة حسين فهمى، نضال الشافعى، وفاء عامر، مايا نصرى، سيناريو وحوار حسام موسى، وإخراج محمد حمدى.

ومسلسل "السر" ينتمى إلى نوعية الدراما الطويلة ذات الـ 60 حلقة وتعتمد أحداثه على التشويق والإثارة، ويجسد حسين فهمى من خلاله شخصية موظف فى إحدى المصالح الكبرى يعرض عليه رشوة من رجال مهمة فى الدولة إلا أنه يرفض بسبب التزامه فى العمل ويدخل السجن ظلما، المسلسل تدور أحداثه حول محامية لها علاقة برجل أعمال، تكتشف سر خطير بخصوصه، مما يؤدى إلى وقوع العديد من الخلافات بينهما، فيحاول السيطرة والقضاء عليها باستخدام السلطة والنفوذ.









"كتف قانونى"

المسلسل بدأ تصويره قبل شهر رمضان الماضى لكى يلحق بالماراثون الرمضان، وأكدت الفنانة رنا سماحة أن المسلسل يواجه مصيرا مجهولا بعد توقفه لفترة طويلة، بسبب الأزمات الإنتاجية، وأوضحت أنه لن يعود للوكيشن فى الوقت الحالى، ولم يتم صرف مستحقات العاملين بالمسلسل بما فيهم هى، والمسلسل بطولة :رنا سماحة، أحمد سلامة، سارة سلامة، طارق صبرى، مدحت تيخا، عبد الله مشرف، منير مكرم، تأليف فتحى الجندى، إخراج عادل الأعصر.









"أفراح إبليس 3"

انتهى المؤلف مجدى صابر من كتابة السيناريو الخاص به منذ فترة طويلة، ورغم تحديد الجهة المنتجة موعد التصوير إلا أنه يتم تأجيله فى كل مرة دون إبداء أسباب، موضحا أنه لم يحدد موعد التصوير حتى الآن.

والمسلسل بطولة جمال سليمان وصابرين ومحمود عبد المغني وكمال أبو رية ومنى عبد الغني ومحمد عادل ومجموعة كبيرة من النجوم والوجوه الشابة، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي عن قضايا الصعيد و الإرهاب وضرورة مساندة الدولة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.​





"بالحب هنعدى"

المسلسل بطولة سميرة أحمد، حسين فهمى، يوسف شعبان،رانيا فريد شوقي، إخراج رباب حسين، أكد المنتج صفوت غطاس أن السبب وراء عدم تصويره حتى الآن هو صعوبة تسويقه على القنوات المحلية، ولكنه ينتظر العرض المناسب لتسويقه على القنوات العربية فى الخارج، وأوضح ان فريق العمل جاهز للتصوير، ولا توجد عوائق مادية.











