إيقاف عنصرين يشتبه في تحضيرهما للقيام بعملية إرهابية

تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بقعفور من ولاية سليانة، ليلة أمس الأحد 15 سبتمبر 2019، من القبض على شخصين من مواليد 1992 و1977.





وتمّ إلقاء القبض على كليهما، للإشتباه في انتمائهما إلى تنظيم إرهابي والتحضير للقيام بعملية إرهابية، حسب ما ذكره صباح اليوم الاثنين، مصدر أمني لـ(وات).





وأكد ذات المصدر، أن الشخصين المذكورين هما أصيلي عمادة الاقصاب التابعة لمعتمدية قعفور.